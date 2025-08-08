Sabre é entregue por prefeito de Garibaldi a presidente do JC

Mapa Econômico do Rio Grande do Sul Jornal do Comércio, Giovanni Jarros Tumelero. O ato é uma forma de homenagear personalidades no município. Durante a realização doem Garibaldi, na noite desta quinta-feira (7), um sabre foi entregue pelo prefeito Sérgio Chesini ao diretor-presidente do, Giovanni Jarros Tumelero.

A sabrage é uma técnica cerimonial utilizada para abrir garrafas de espumante e se tornou símbolo de Garibaldi. Há, inclusive, a atividade chamada Sabrage Coletivo durante a Fenachamp, festa tradicional da cidade.

A atividade "sabrage coletiva" foi realizada pela primeira vez na Fenachamp em 2009 como uma forma de valorização do ato que tanto valoriza o espumante. O objetivo é cortar a parte superior da garrafa, onde o vidro é mais frágil, de modo que a tampa e a parte do gargalo voem para longe sem que o líquido derrame.

O Mapa Econômico do RS em Garibaldi reuniu as principais lideranças políticas e empresariais da Serra Gaúcha. O evento ocorreu na CIC nesta quinta-feira, 7 de agosto.