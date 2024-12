Evento do Mapa Econômico do RS conta com importantes patrocinadores e apoiadores

O último e maior painel da série Mapa Econômico do RS 2024, promovido pelo Jornal do Comércio, aconteceu em Porto Alegre nesta segunda-feira, 9 de dezembro. O evento reuniu especialistas e lideranças para debater os desafios e oportunidades de desenvolvimento das regiões Metropolitana, Litoral e Vale do Sinos.Os painelistas foram: Claudio Teitelbaum, presidente do Sinduscon-RS; Samanta Takimi, presidente da Corsan; Luciano Zuffo, fundador do Grupo São Pietro; e Rodrigo Sousa, diretor comercial e de logística da Fraport Brasil.O painel contou com o patrocínio de grandes instituições como o Governo do Estado do RS, BRDE, CIEE-RS, Corsan, CMPC, CREA-RS, FETRANSUL, LAMB, e FIERGS. Além disso, recebeu apoio de entidades como a CDL Porto Alegre e o Sindienergia-RS.Com essa edição, a série Mapa Econômico do RS 2024 consolida-se como um espaço estratégico para o diálogo e fortalecimento da economia, contribuindo para a retomada do desenvolvimento regional em todo o Estado.