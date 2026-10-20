'Santa Maria é um exportador de cérebros', afirma secretário

Embora reconheça a importância de ampliar as oportunidades de trabalho, a prefeitura considera inviável absorver a totalidade dos jovens formados e defende que preparar mão de obra para outras regiões também faz parte da vocação econômica do município.

"A cidade de Santa Maria se posiciona como um polo formador e também exportador de cérebros", garante o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Ronie Elton Gabbi. Segundo ele, apenas a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) reúne aproximadamente 30 mil a 35 mil estudantes, em uma cidade com cerca de 300 mil habitantes.

"Querer que uma cidade como Santa Maria absorva todo esse número é praticamente inviável. Temos cursos, por exemplo, como Engenharia Aeronáutica, que formam talentos que vão para o mundo inteiro", argumenta.

A intenção, portanto, não é impedir a saída dos profissionais, mas criar condições para que mais jovens encontrem oportunidades no próprio município. Para isso, uma das principais apostas está no fortalecimento do setor tecnológico, considerado pelo secretário um dos segmentos com maior capacidade de contratação.

Conforme Gabbi, Santa Maria reúne mais de 120 startups e possui um ecossistema de inovação construído ao longo de aproximadamente 25 anos. A indústria de software, em especial, apresenta demanda por trabalhadores qualificados. "Inclusive, enfrentamos dificuldade para encontrar mão de obra de desenvolvedores. É uma área que tem capacidade de absorção e Santa Maria possui essa vocação há bastante tempo", destaca.

Em outros segmentos, o cenário é diferente. O secretário reconhece que, apesar da presença de empresas relevantes, a cidade não possui uma estrutura industrial de grande escala capaz de absorver profissionais em quantidade expressiva.

Para ampliar as possibilidades de contratação, a prefeitura aposta na aproximação entre universidades e empresas, por meio de iniciativas como a Pró-Reitoria de Inovação e Empreendedorismo (Proinova), da UFSM, e o Santa Maria Tecnoparque.

Um exemplo dessa conexão é o Food Lab, laboratório da universidade que trabalha com inovação no setor alimentício. A estrutura participa de uma iniciativa ligada ao Festival do Xis , laboratório da universidade que trabalha com inovação no setor alimentício. A estrutura participa de uma, buscando desenvolver ingredientes mais saudáveis e novos produtos para empreendedores locais.

A melhoria da infraestrutura também integra a estratégia municipal. Entre os projetos está a construção de um novo aeroporto regional, capaz de receber aeronaves maiores e ampliar as conexões de Santa Maria com outros centros econômicos.

"Hoje, o nosso aeroporto comporta apenas aeronaves de voos regionais, como o ATR-72, o que limita a malha", explica. A proposta faz parte de um plano mais amplo de transformar Santa Maria em um polo logístico, aproveitando sua localização e a tradição ferroviária.

Além das oportunidades profissionais, o secretário considera que a qualidade de vida influencia a decisão de permanecer na cidade. Nesse sentido, cita projetos de melhoria dos espaços urbanos, como a instalação de parklets e a requalificação de calçadas.