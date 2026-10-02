Tecnologia auxilia a reduzir crimes em cidades do Interior do RS

Câmeras que leem placas de veículos, reconhecem rostos de foragidos e geram alertas em tempo real fazem parte, atualmente, da rotina de guardas municipais e órgãos de segurança em cerca de 50 municípios gaúchos que utilizam a plataforma da DGT Tecnologia, empresa de Estância Velha. A presença das soluções da empresa é mais concentrada em cidades do Vale dos Sinos, mas inclui regiões como o Vale do Taquari, o Sul e o Nordeste do RS.

Segundo a diretora de Tecnologia da DGT, Rita de Cássia dos Santos, até cerca de quatro anos atrás, as soluções de segurança eletrônica funcionavam de forma desconectada, com fabricantes e softwares distintos para cada finalidade. A empresa passou então a desenvolver aplicações próprias, concebidas para operar de modo integrado e colaborativo. “Um município que adere à plataforma passa a ter acesso a mais de mil dispositivos do ecossistema”, explica. A empresa auxilia, inclusive, na articulação de acordos de cooperação entre as guardas municipais.

A plataforma é conectada a bases como as da Polícia Rodoviária Federal, do Alerta Brasil, do Banco Nacional de Mandados de Prisão e a listas de desaparecidos da Secretaria da Segurança Pública. No reconhecimento facial, a consulta é feita nessas bases públicas, e não em dados armazenados pela DGT. “O alerta pode chegar a mais de uma força de segurança, e não apenas ao município onde a imagem foi captada. No caso de veículos com registro de furto ou roubo, o sistema pode sugerir até uma rota para a abordagem”, pontua.

A diretora afirma que o índice de assertividade do reconhecimento facial está entre 98% e 99% e que cada órgão define a similaridade mínima para que o sistema emita um alerta. Para ela, o sistema orienta, mas "a decisão, ela é policial". O operador valida o alerta em tela e o repassa a uma guarnição treinada para a abordagem, a fim de evitar que se aborde a pessoa errada ou um veículo já recuperado. A DGT oferece uma operação assistida para que os clientes definam seus procedimentos. Rita também diz que a identificação se baseia em medidas da face e que "isso não tem vieses", e acrescenta que a empresa atua em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados.

Em Novo Hamburgo, o Smart NH, operado pela Guarda Municipal, reúne cerca de 1.300 câmeras, 399 delas com reconhecimento facial, além de 165 pontos de leitura de placas. À Câmara de Vereadores, o Executivo informou custos de cerca de R$ 352 mil mensais com manutenção e de cerca de R$ 4 milhões anuais com a operação. No primeiro semestre de 2026, 97 foragidos foram presos com apoio do sistema, ante 68 no mesmo período de 2025, alta de 43%, segundo informações da assessoria de imprensa da DGT. Rita destaca o envolvimento da Guarda Municipal e do batalhão da Brigada Militar da cidade na operação dos sistemas.

Em Lajeado, o Pacto Lajeado pela Paz, desde 2019, tem 132 câmeras em 28 bairros, 42 com leitura de placas, e a central funciona junto ao 22º Batalhão de Polícia Militar. Dados da SSP apontam que furtos e roubos de veículos caíram 85% em cinco anos, e os roubos a pedestres, 89%. Os números refletem o conjunto das ações de segurança de cada município, e não apenas a tecnologia, aponta a diretora.

Municípios menores também aderiram. Em Torres, o projeto Te VI prevê 110 câmeras, 24 de cercamento, com pontos em escolas municipais e postos de saúde; a instalação começou em janeiro de 2026. Em Morro Reuter, estão previstas 30 câmeras, quatro de leitura de placas, com investimento de R$ 495 mil, entre emenda parlamentar e contrapartida da prefeitura.

Os contratos da DGT com prefeituras variam de R$ 3 mil a R$ 20 mil mensais, em municípios menores, a mais de R$ 100 mil, nas maiores. A contratação ocorre por licitação, inclusive via consórcios, ou por inexigibilidade, já que as soluções são patenteadas. Empresas privadas também podem contratar pontos e autorizar o envio de imagens à segurança pública. A Brigada Militar e a Polícia Civil usam a plataforma sem custo, o que, segundo Rita, reflete a "responsabilidade social em fazer com que isso se dissemine".