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Publicada em 10 de Julho de 2026 às 18:28

Câmeras em Lajeado terão tecnologia de reconhecimento facial

Equipamentos selecionados para os testes estão instalados em pontos estratégicos do município

Equipamentos selecionados para os testes estão instalados em pontos estratégicos do município

PREFEITURA DE LAJEADO/DIVULGAÇÃO/CIDADES
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Jornal Cidades
A prefeitura de Lajeado iniciou a fase de testes para implantar a tecnologia de reconhecimento facial nas câmeras de videomonitoramento já instaladas no município. Por um período de 90 dias, a tecnologia será utilizada em até seis das 132 câmeras que integram o sistema de videomonitoramento da cidade.

Segundo o secretário da Segurança Pública, Paulo Locatelli, os equipamentos selecionados para os testes estão instalados em pontos estratégicos do município. "Vamos utilizar a tecnologia em câmeras localizadas em pontos estratégicos da cidade e, após o período de testes, avaliaremos o custo-benefício da implantação dessa ferramenta em todo o sistema de videomonitoramento", afirma.
A prefeitura de Lajeado iniciou a fase de testes para implantar a tecnologia de reconhecimento facial nas câmeras de videomonitoramento já instaladas no município. Por um período de 90 dias, a tecnologia será utilizada em até seis das 132 câmeras que integram o sistema de videomonitoramento da cidade.

Segundo o secretário da Segurança Pública, Paulo Locatelli, os equipamentos selecionados para os testes estão instalados em pontos estratégicos do município. "Vamos utilizar a tecnologia em câmeras localizadas em pontos estratégicos da cidade e, após o período de testes, avaliaremos o custo-benefício da implantação dessa ferramenta em todo o sistema de videomonitoramento", afirma.
• LEIA TAMBÉM: Pelotas passa a usar câmeras de monitoramento para multar motoristas

De acordo com o secretário, a iniciativa representa um avanço na utilização do sistema de videomonitoramento, que passa a atuar não apenas como instrumento de registro de ocorrências para investigações posteriores, mas também como ferramenta de prevenção e apoio às forças de segurança.
Com o reconhecimento facial, será possível realizar o cruzamento de dados em tempo real para auxiliar na identificação de pessoas desaparecidas e de indivíduos foragidos da justiça, permitindo uma resposta mais rápida das forças policiais sempre que necessário. Entre os principais objetivos da iniciativa, Locatelli cita o fortalecimento das ações preventivas, o aumento da sensação de segurança da população e o aprimoramento e agilidade nas investigações policiais.

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