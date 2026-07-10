Câmeras em Lajeado terão tecnologia de reconhecimento facial

Segundo o secretário da Segurança Pública, Paulo Locatelli, os equipamentos selecionados para os testes estão instalados em pontos estratégicos do município. "Vamos utilizar a tecnologia em câmeras localizadas em pontos estratégicos da cidade e, após o período de testes, avaliaremos o custo-benefício da implantação dessa ferramenta em todo o sistema de videomonitoramento", afirma.
De acordo com o secretário, a iniciativa representa um avanço na utilização do sistema de videomonitoramento, que passa a atuar não apenas como instrumento de registro de ocorrências para investigações posteriores, mas também como ferramenta de prevenção e apoio às forças de segurança.