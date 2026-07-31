Drone autônomo passa por testes em Novo Hamburgo

O município de Novo Hamburgo recebeu, na sexta-feira (31), uma demonstração de um drone autônomo que deverá reforçar as ações de monitoramento e segurança do município. A apresentação ocorreu no Calçadão Osvaldo Cruz, no bairro Centro, conduzida pela DGT, empresa que vai fornecer o equipamento à prefeitura do Vale do Sinos.
O equipamento está em processo de homologação e treinamento para uso dos agentes. A expectativa é de que o drone passe a integrar as operações da Guarda Municipal de Novo Hamburgo (GMNH) nos próximos meses, tornando Novo Hamburgo uma das primeiras cidades do Rio Grande do Sul a contar com essa tecnologia.
Entre os diferenciais do equipamento estão a capacidade de voo totalmente autônomo com inteligência artificial, dispensando a presença de um operador durante as missões programadas. O drone pode sobrevoar rotas previamente definidas, gerar relatórios automáticos e transmitir imagens em tempo real para as equipes de segurança.
O modelo conta com três câmeras de alta resolução, câmera termográfica capaz de identificar pessoas, veículos e focos de calor mesmo durante a noite, zoom híbrido de até 112 vezes, transmissão de vídeo em 4K, autonomia de voo de até 54 minutos e raio operacional de até 10 quilômetros. O equipamento pode seguir um veículo, caso seja comandado a isso, e o carregamento se dá em apenas 27 minutos.
Para o prefeito Gustavo Finck, a nova tecnologia representa mais um avanço nas ações de segurança pública desenvolvidas pelo município. A utilização do drone faz parte da estratégia de ampliação dos recursos tecnológicos empregados pelo programa SmartNH, que reúne ferramentas inteligentes para prevenção, monitoramento e resposta a ocorrências, fortalecendo o trabalho da Guarda Municipal e contribuindo para a segurança da população do município.