Porto Alegre,

Menu
CapaJornal CidadesClima

Publicada em 21 de Setembro de 2026 às 16:34

Eldorado do Sul tem 9 mil afetados pelo temporal

Vendaval causou destelhamento em cerca de 40 estabelecimentos

Vendaval causou destelhamento em cerca de 40 estabelecimentos

Prefeitura de Eldorado do Sul/Divulgação/Cidades
Compartilhe:
Jornal Cidades
O temporal que atingiu o Rio Grande do Sul na madrugada desta segunda-feira, 21 de setembro, resultou em estragos em diversas cidades do interior do Estado. Entre elas, Eldorado do Sul, na Região Metropolitana, foi atingida por chuva e vendaval a partir das duas da manhã, segundo informações da Defesa Civil do município. Outros dados do órgão público, atualizados por último hoje às 10h30, levantam as consequências da tempestade na cidade.
O temporal que atingiu o Rio Grande do Sul na madrugada desta segunda-feira, 21 de setembro, resultou em estragos em diversas cidades do interior do Estado. Entre elas, Eldorado do Sul, na Região Metropolitana, foi atingida por chuva e vendaval a partir das duas da manhã, segundo informações da Defesa Civil do município. Outros dados do órgão público, atualizados por último hoje às 10h30, levantam as consequências da tempestade na cidade.
De acordo com a CEEE Equatorial, 9.505 pessoas foram afetadas no município. Destes, 160 munícipes estão desalojados, entretanto não há feridos nem desabrigados. Segundo a Defesa Civil, cerca de 40 residências tiveram destelhamento parcial, além disso, houve queda de dois postes e dez árvores. 
Entre os afetados estão quatro mil alunos das 13 escolas municipais que cancelaram suas aulas devido a problemas estruturais e falta de energia elétrica. Além das escolas, os bairros Parque Eldorado, Cidade Verde, Loteamento, Itaí e Centro Novo também tiveram queda de energia elétrica.
De acordo com o órgão público, algumas providências tomadas foram o atendimento ás famílias, distribuição de lonas, desobstrução de vias e o acionamento da CEEE Equatorial para substituição de postes caídos e reestabelecimento da energia elétrica.

Notícias relacionadas