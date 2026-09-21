Rio Grande do Sul tem quase 900 mil pontos sem luz após temporal

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Publicada em 21 de Setembro de 2026 às 09:36
Na área de concessão da CEEE Equatorial, Porto Alegre apresenta 48.108 consumidores afetadosBRENO BAUER/JC
O temporal que atingiu o Rio Grande do Sul na madrugada desta segunda-feira (21) deixou diversos consumidores sem energia elétrica no Estado. Até as primeiras horas da manhã, o painel da CEEE Equatorial apontava 591.325 clientes afetados, enquanto a RGE registrava 281.163 unidades consumidoras sem fornecimento.
Na área de concessão da CEEE Equatorial, Pelotas, na região Sul, concentrava o maior número de ocorrências, com 94.432 consumidores afetados. Em seguida, aparecia Rio Grande, com 69.960 unidades sem energia. Porto Alegre também estava entre as localidades mais atingidas, com 48.108 consumidores afetados.
Segundo a CEEE Equatorial, mais de 500 equipes foram mobilizadas para atuar no reparo da rede elétrica e no restabelecimento do fornecimento. A distribuidora informou que os trabalhos estão concentrados nas áreas mais atingidas, com maior número de ocorrências na região Sul do Estado. A quantidade de clientes afetados pode aumentar à medida que as equipes avançam nas inspeções e identificam novos danos na rede.
Em Porto Alegre, a MetSul Meteorologia registrou rajadas de vento de até 106 km/h no Clube Jangadeiros, na Zona Sul. Também foram registrados ventos de 93 km/h em Belém Novo e de 89 km/h no Cais do Porto. A tempestade provocou chuva forte, raios e granizo em diferentes bairros da Capital.