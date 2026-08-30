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CapaGeralClima

Publicada em 30 de Agosto de 2026 às 09:42

Defesa Civil divulga relatório com ocorrências em 47 municípios e duas mortes no RS

Granizo, chuvas intensas e vendaval foram principais ocorrências registradas no RS

Granizo, chuvas intensas e vendaval foram principais ocorrências registradas no RS

Prefeitura de Osório/Divulgação/JC
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JC
 

A Defesa Civil divulgou nesta manhã de domingo (30) o levantamento de ocorrências e danos humanos em função das chuvas e temporais no Rio Grande do Sul. O aviso hidrometeorológico nº 15/2026 traz o seguinte relatório quantitativo:

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