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Publicada em 21 de Setembro de 2026 às 10:43

Após temporal, RS tem mais de 600 pessoas fora de casa

Ao todo, 64 municípios registraram ocorrências provenientes do forte temporal desta madrugada

Ao todo, 64 municípios registraram ocorrências provenientes do forte temporal desta madrugada

Prefeitura de Pelotas/Divulgação/JC
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A Defesa Civil do Rio Grande do Sul informou na manhã desta segunda-feira (21) que 64 municípios registraram ocorrências provenientes do forte temporal desta madrugada. Quanto aos danos humanos, há quatro desabrigados e 624 desalojados no Estado.

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