Venezuelanos aprendem português para encontrar trabalho em Caxias do Sul

Eram 21h30min de uma quarta-feira com clima ameno em pleno inverno em Caxias do Sul. Na sede da prefeitura, apenas o piso superior ainda estava iluminado para mais uma aula do curso de Português para Imigrantes. Vindos do Haiti, do Peru, de Cuba e da Venezuela, os alunos da professora Fabiana Perotoni, diversos também na faixa etária, dos 15 aos 72 anos, exerciam a esperança descobrindo, com as particularidades do idioma, um universo de novas possibilidades.

Um painel com a imagem de uma locomotiva e de um extenso parreiral no espaço de leitura e descanso dos servidores da prefeitura de Caxias do Sul, retratando marcos do desenvolvimento econômico a partir da chegada dos colonos europeus, foi a imagem de fundo para o retrato do casal de venezuelanos Angelimar Banilla, 50 anos, e Javier Diaz, 42, na companhia da filha, Zaid Diaz, 18, e da neta Sabella Bonilla, de cinco anos, quando participavam de mais uma aula. A família está no Brasil há cinco anos, e escolheu Caxias do Sul pela segurança, pela educação de seu povo e pelas oportunidades de trabalho.

Na Venezuela, ambos tiveram carreiras de bombeiros e em setores de educação, mas pela dificuldade de validação do diploma eles estão refazendo seus percursos formativos. Os pais retornaram ao ensino médio com a filha, por entender que esse é o caminho para uma melhor colocação no futuro. “É maravilhoso residir em Caxias”, afirma Javier.

Embora desempregados recentemente da indústria metalmecânica, ambos se sentem agradecidos pelo que já construíram por aqui. “Chegamos somente com as malas nas mãos e hoje já conseguimos muitas coisas, especialmente a tranquilidade de um bom lugar para viver, e a saúde mental. Esperamos em breve encontrar uma outra colocação”, disse.

Colega do curso e há quatro anos no Brasil, Jesús Perales, de 49 anos, veio a Caxias para reencontrar a mulher, Armireny Calderon Perez, 35, que já estava na cidade três anos antes, vinda com apoio da igreja. A vida do casal se organizou rapidamente e, em menos de um mês, ele já tinha carteira assinada em metalúrgica. Desempregado desde fevereiro, ainda se sente muito feliz em viver na cidade. “Gosto do clima, das pessoas daqui, que são muito gentis. A comunidade de venezuelanos está crescendo, o que nos faz sentir mais em casa”, afirma.

Com a esposa empregada e os filhos, Isaias Miguel, de 20 anos, Jaer Xavier, de 14, e Rubitsay Samira, de 8, estudando, Jesús afirma encontrar em Caxias a paz, a estabilidade e a esperança que não puderam ter na Venezuela. “Há oportunidades de crescimento pessoal que não se tem, infelizmente, no nosso país, que atravessa um momento social, econômico e político muito complicado”, compara.

O primogênito permaneceu quatro anos na Venezuela, enquanto o casal se organizava, e chegou recentemente, mas já está trabalhando, de acordo com Jesús, que no momento da entrevista recordava que era data do aniversário de sua mãe, que permanece na Venezuela, assim como seus irmãos e sobrinhos. Profissionalmente, a intenção do imigrante é obter um diploma em Economia. Já sua mulher é engenheira em Informática, mas até agora ela não conseguiu fazer a revalidação e deverá seguir outro rumo.