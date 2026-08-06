Farroupilha tem quase R$ 600 milhões em investimentos anunciados

Em visita ao Jornal do Comércio, o prefeito de Farroupilha, Jonas Tomazini, anunciou que o município tem cerca de R$ 598 milhões em investimentos anunciados pela iniciativa privada. O número considera apenas os valores anunciados em 2026 em empreendimentos na cidade. Segundo o chefe do Executivo, o número representa um momento de crescimento da cidade e um reposicionamento como ponto estratégico e logístico para distribuição de matéria prima e produtos na Serra Gaúcha.
O mais recente investimento na cidade foi anunciado nesta quinta-feira (6). A Trombini Embalagens vai aplicar R$ 120 milhões para expansão da fábrica na cidade. O projeto será executado em quatro fases, com obras iniciadas em julho deste ano e previsão de operação plena no primeiro semestre de 2030. A empresa projeta incremento de 15% a 20% no faturamento da unidade.
Em março deste ano, a Biosys anunciou investimento de R$ 15 milhões na em um prédio de 700 metros quadrados, já em construção no Condomínio Industrial Greentec. Já a Saro, empresa referência em equipamentos gastronômicos, vai colocar R$ 10 milhões para a unificação total de suas operações na cidade. Atualmente, a Saro apura faturamento anual de R$ 80 milhões, divididos entre as unidades de Caxias do Sul e Farroupilha.
Para o prefeito, o momento de novos negócios na cidade está ligado a um processo de desburocratização do município para liberação de empreendimentos. Segundo Tomazini, a localização de Farroupilha, com ligações para cidades como Caxias do Sul e proximidade com rotas para o Vale do Taquari e Região Metropolitana se torna atrativa ao investidor. "Nossa missão é não atrapalhar. Criamos um ambiente que facilita a chegada das empresas e entendemos que Farroupilha pode se tornar um ponto logístico e estratégico da Serra Gaúcha. Precisamos estar próximos de quem induz o desenvolvimento", afirma.
Além disso, a cidade, que ainda é reconhecida pelas malharias - são em torno de 200, de portes pequeno a grande - aposta na diversificação da economia para ampliar a arrecadação municipal. Hoje, esse setor é responsável por 10% do PIB municipal, mas as chegadas de indústrias de setores diversificados pretende aquecer, também, segmentos como o comércio e serviços.
Outro ponto visto como fundamental para o desenvolvimento de Farroupilha é a duplicação das duas rodovias estaduais que chegam à cidade - a ERS-122 e a ERS-446. Os dois empreendimentos contemplam quase 29 quilômetros de novas pistas duplicadas, a implantação de sete viadutos, três pontes, seis passarelas e mais de 11 quilômetros de vias marginais. Por elas, quase 40 mil veículos circulam diariamente. "Creio que boa parte dos gargalos logísticos da cidade serão resolvidos quando as obras estiverem prontas", afirma o prefeito.
Investimentos anunciados em Farroupilha em 2026
• Fevereiro: Biosys (R$ 15 milhões)
• Março: Grupo ST2 Saro (R$ 10 milhões); CZN (R$ 40 milhões) e Grupo PCP Steel (R$ 120 milhões)
• Abril: Migra (R$ 15 milhões) e Maltec /Sazi (R$ 25 milhões)
• Maio: Renovare (R$ 15 milhões); Rodonaves (R$ 15 milhões) e Piomade (R$ 18 milhões)
• Junho: Tempo Transportes (R$ 1,1 milhão); Soprano (R$ 1 milhão, estimado); Marzoli Incorporadora (R$ 50 milhões); Concessionária Caminhos da Serra Gaúcha (R$ 20 milhões)e Marini e Tonin Empreendimentos Imobiliários (R$ 80 milhões)
• Julho: M91 Incorporadora (R$ 40 milhões); Velar Incorporações (R$ 6 milhões) e Sixgym (R$ 6,5 milhões)
• Agosto: Trombini Embalagens (R$ 120 milhões)