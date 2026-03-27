Empresa de Caxias do Sul fará investimento de R$ 120 milhões em Farroupilha

O Grupo PCP Steel, com matriz e unidades de produção em Caxias do Sul, investirá R$ 120 milhões em nova fábrica na cidade de Farroupilha. O anúncio foi feito pelo presidente do grupo, Humberto Cervelin, em agenda com o prefeito Jonas Tomazini. Trata-se da terceira confirmação de aportes em Farroupilha no primeiro trimestre do ano, totalizando valor de R$ 145 milhões. Os anteriores foram a Biosys, com aporte de R$ 15 milhões, e o grupo espanhol SARO com R$ 10 milhões.



Detentor das marcas PCP Produtos Siderúrgicos, PCP Serviços de Corte e Unylaser, o grupo caxiense terá uma unidade de 15 mil metros quadrados de área construída entre as regiões da Linha Palmeiro e Monte Bérico, interior de Farroupilha, com capacidade de movimentar até 200 mil toneladas de aço por ano. A área vem se consolidando como polo de expansão industrial. O projeto prevê a geração imediata de 100 novos empregos diretos e as obras, que estão em andamento, devem ser concluídas em julho.



A nova operação focará na produção e processamento de componentes de alto valor agregado, atendendo setores estratégicos como o agrícola, de petróleo, florestal e de mineração. O grupo consome, anualmente, mais de 100 mil toneladas de aço e exporta para mais de 10 países, incluindo Estados Unidos, Canadá e Europa.