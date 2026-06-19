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Patrícia Comunello

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Publicada em 19 de Junho de 2026 às 17:24

Farroupilha ganha selo de Capital Nacional da Moda de Inverno

Produção local, como da Biamar, atrai milhares de compradores atrás das coleções

Produção local, como da Biamar, atrai milhares de compradores atrás das coleções

BIAMAR/DIVULGAÇÃO/JC
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Destino de compras de coleções, tanto para quem tem varejo e vai levar produtos aos clientes como para consumidores, Farroupilha ganhou um selo de Capital Nacional da Moda de Inverno. A iniciativa é da prefeitura da cidade da Serra, conhecida por concentrar um polo de fabricantes de malhas e têxteis, além de lojistas, seguindo lei em vigor. A marca, enviada à coluna Minuto Varejo, servirá para identificar e valorizar a origem das confecções.

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