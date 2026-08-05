Empresa de embalagens anuncia investimento de R$ 120 milhões em Farroupilha

Serão 8.000 metros quadrados (m²) de nova área construída, dos quais 5.000 m² na produção e 3.000 m² na expedição. A capacidade da unidade passa de 20 milhões de m²/mês. A empresa projeta incremento de 15% a 20% no faturamento da unidade.
Parte dos equipamentos já foi adquirida e deve entrar em operação até o final deste ano. O pacote inclui uma impressora corte e vinco rotativa voltada à alta qualidade de impressão, uma impressora digital, uma máquina de corte e vinco plano, uma aplicadora de verniz e uma célula robótica para paletização, além de equipamentos de menor porte. Ainda em fase de especificação estão uma impressora flexográfica, com capacidade de 42 mil caixas por hora, e sistemas de automação para intralogística.
Com os novos equipamentos, a unidade passa a fabricar embalagens com alta qualidade de impressão e a oferecer impressão digital, produtos que hoje não integram sua linha. "O que muda com essa ampliação é o tipo de produto que conseguimos entregar. Hoje temos limitação de qualidade de impressão, e isso restringe os clientes que podemos atender", afirma Mauro Diogo da Silva, gerente de produção da Trombini.
A unidade de Farroupilha exporta para Uruguai e Argentina. A ampliação amplia a variedade de produtos disponíveis para esses mercados. A Trombini Embalagens ocupa hoje o primeiro lugar entre as empresas que mais recolhem Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) em Farroupilha. A posição consta do reconhecimento entregue pela administração municipal aos 100 maiores contribuintes do município. "Um investimento desse porte confirma que Farroupilha tem estrutura para receber indústria que aposta em tecnologia", diz o prefeito Jonas Tomazini.