Racionamento de água em Bagé é finalizado após acúmulo de chuva

transtornos como a interrupção de vias e pontes em vigor desde o mês de fevereiro O grande volume de chuva acumulado desde o fim de semana em Bagé, na região da Campanha, embora tenha trazido, acabou contribuindo para a melhoria dos níveis dos pontos de captação de água do município, o que proporcionou o fim do racionamento hídrico que estava

A medida foi anunciada na manhã desta terça-feira pelo Departamento de Água, Arroios e Esgoto de Bagé (Daeb) anunciou, nesta terça-feira (21). Segundo o órgão, a chuva proporcionou uma recuperação significativa das barragens responsáveis pelo abastecimento da cidade.

Somente na Estação de Tratamento de Água (ETA), foram registrados 84 milímetros de chuva em 48 horas. A precipitação foi suficiente para que a barragem do Piraí voltasse a verter, enquanto a barragem da Sanga Rasa, a mais afetada pelo período de estiagem, recuperou mais de três metros de seu nível, chegando, na tarde da segunda-feira, a 4,50 metros abaixo do nível normal.

retomada do abastecimento normal de forma segura. O racionamento foi implantado em fevereiro como medida preventiva para preservar os reservatórios durante um período de escassez de chuvas que afetou Bagé e toda a região. Atualmente, a medida estava em 12 horas diárias, mas chegou a 16 horas no mês de junho Embora ainda exista um déficit no volume armazenado, o Daeb destaca que o período do ano, aliado à previsão de novas precipitações para os próximos dias, permite a. O racionamento foi implantado em fevereiro como medida preventiva para preservar os reservatórios durante um período de escassez de chuvas que afetou Bagé e toda a região. Atualmente, a medida estava em 12 horas diárias, mas

O diretor-geral do órgão, Max Meinke, agradeceu à população que “se esforçou para economizar água”. “Se não fosse pelo racionamento, em meados de maio já não teríamos mais água”. Segundo Meinke, juntas, as barragens do Piraí e Sanga Rasa somam 4,5 milhões de metros cúbicos de água, volume “insuficiente para abastecer Bagé, que tem uma população urbana de mais de 110 mil habitantes. Essa situação só se resolverá com a conclusão da barragem da Arvorezinha, executada pelo Exército Brasileiro, e que vai nos permitir sair dessa situação recorrente de racionamentos ano após ano”, salientou.

Chuva gerou bloqueios em vias e alagamentos na zona urbana

Devido ao volume pluviométrico, na segunda-feira (20), a Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana (SSM) de Bagé realizou bloqueios na rua Álvaro Laranjeira, ponte do Passo do Onze, ponte na Ernesto Médici e travessia do Paredão, segundo informações da assessoria de imprensa da prefeitura.

A Secretaria de Meio Ambiente e Proteção ao Bioma Pampa (Semapa) atendeu a três pedidos de verificação, sendo um deles relacionado a árvore caída. A pasta auxiliou ainda em atendimentos da Seinfra para a desobstrução de bueiros. Conforme levantamento da Seinfra, na segunda-feira (20), foram realizados 60 atendimentos, dos quais 16 limpezas de bueiros, 29 colocações de lonas e 13 alagamentos. O Daeb atendeu a 45 ocorrências de alagamentos, com serviço de desentupimento de esgoto.

A Semapa também informou que equipes da secretaria identificaram bueiros obstruídos por resíduos descartados de forma inadequada, situação que dificulta a drenagem da água e pode provocar alagamentos e a invasão de água em residências. “O descarte irregular de lixo, galhos e entulhos em vias públicas e próximo aos bueiros compromete o escoamento da água da chuva, contribuindo para alagamentos em diversos pontos da cidade”, informou a secretaria.