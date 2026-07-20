Chuva forte causa estragos em Uruguaiana, Bagé e Santa Maria

O temporal que atinge o Rio Grande do Sul desde o último fim de semana segue provocando transtornos em municípios do estado. Na manhã desta segunda-feira (20), Uruguaiana, Bagé e Santa Maria registram estragos causados pela chuva intensa e por rajadas de vento, com equipes de defesa civil mobilizadas para atendimento às famílias afetadas.

Em Uruguaiana, o temporal que começou no domingo (19) já provocou o destelhamento parcial de 23 residências. Rajadas de vento de até 75 km/h atingiram a cidade, que acumulou 110 mm de chuva. Outras 614 casas ficaram sem energia elétrica. A Prefeitura e a Defesa Civil municipal atuam no apoio aos atingidos com distribuição de lonas e na remoção de galhos de árvores derrubados. O monitoramento segue constante, já que o alerta da Defesa Civil Estadual para novas tempestades permanece vigente até terça-feira (21). O órgão orienta a população a buscar abrigo seguro em caso de tempo severo, desconectar eletroeletrônicos da tomada e manter distância de fios caídos, que podem estar energizados.

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Em Santa Maria, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Resiliência Climática e Relações Comunitárias, realiza vistorias nas áreas mais atingidas, com atenção especial a residências próximas a córregos e arroios. Em cinco dias, a Defesa Civil prestou auxílio a mais de 90 famílias de 19 bairros que sofreram danos causados pelo vento, e distribuiu 140 metros de lona para 14 famílias entre sexta-feira e a manhã desta segunda. Os pluviômetros do Cemaden registraram, nas últimas 48 horas, 76,4 mm de chuva no bairro João Goulart, 66,2 mm no Camobi e 57,8 mm no Patronato; já nas últimas 24 horas, o distrito de Passo do Verde teve o maior acumulado, com 92 mm.

A chuva também afetou a rede municipal de ensino, segundo informações da assessoria de imprensa da prefeitura: as aulas foram suspensas na Escola Municipal Tenente João Pedro Menna Barreto, no bairro Caturrita, após interdição de parte da edificação, enquanto a Escola Municipal de Educação Infantil Vila Vitória registrou destelhamento no refeitório, mas mantém atividades normais. A Biblioteca Pública Municipal Henrique Bastide está fechada por problemas na rede elétrica, e o Pronto Atendimento do Patronato teve infiltração de água durante a madrugada, sem prejuízo aos atendimentos.

Já em Bagé, a ponte da rua Ernesto Médici e a Ponte Passo do Onze seguem interditadas, assim como a travessia do Paredão e a Rua Álvaro Laranjeira, no bairro Menino Deus, onde agentes de trânsito atuam na sinalização.

Segundo o Daeb, a chuva acumulada no centro da cidade chegou a 54 mm até as 8h desta segunda-feira, com mais 23,8 mm registrados entre 9h e 12h pelo Inmet. Entre a sexta-feira e o fim de semana, as secretarias municipais atenderam a 55 ocorrências relacionadas a postes, árvores e galhos caídos. A Defesa Civil informa que o município não tem pessoas desabrigadas ou desalojadas.