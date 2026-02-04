Bagé inicia nova temporada de racionamento de água

Teve início nesta terça-feira (3) mais uma temporada de racionamento no abastecimento de água em Bagé, na região da Campanha, após a prefeitura publicar um decreto autorizando o Departamento de Água, Arroios e Esgoto de Bagé (Daeb). A decisão tem caráter preventivo, em razão da estiagem prolongada e da baixa recuperação dos reservatórios que abastecem a cidade, cenário que preocupa a gestão municipal diante da possibilidade de agravamento da crise hídrica.

Conforme o decreto, o racionamento será implementado inicialmente com a divisão da cidade em dois setores. O fornecimento de água ocorrerá de forma alternada, com 36 horas de abastecimento contínuo seguidas por 12 horas de interrupção, sempre no período das 15h às 3h. A medida busca preservar os níveis dos mananciais e garantir o atendimento básico à população enquanto persistirem as condições climáticas desfavoráveis.

O Setor 1 engloba bairros das regiões central e adjacências, como Centro, Madezatti, São Martins, Vila Brum, Arvorezinha, Vila Damé, Camilo Gomes, Parque Silveira Martins, Hidráulica, Popular, Narciso Suñe, Tarumã, Tupã, Stand, Vila Militar, Vila Brasil, Alcides Almeida, Mingote Paiva, Santa Cecília, Menino Deus, Floresta, Santa Carmem, Ibajé, Vila Gaúcha, Mascarenhas, Cohab, São Jorge e arredores. Já o Setor 2 inclui bairros como Getúlio Vargas, Jardim do Castelo, São Bernardo, Santa Tecla, Malafaia, Castro Alves, Dois Irmãos, Estrela D’Alva, Ivone, Vila Goulart, Passo das Pedras, Tiarajú, São Judas, Vila Ipiranga, Santa Tereza, Pedra Branca, Bairro Bonito, Vila dos Anjos, Santa Flora, Habitar Brasil, Morgado Rosa, Dona Francisca, Industrial I, Balança, entre outros.

De acordo com o cronograma divulgado pelo Daeb, no Setor 1 o racionamento começou nesta terça, com interrupção das 15h às 3h, seguido de abastecimento normal na quarta-feira (4). O esquema se repete de forma alternada até o domingo (8), sempre com cortes no mesmo horário em dias intercalados. No Setor 2, o abastecimento será normal na terça-feira, com início do racionamento na quarta-feira (4), também das 15h às 3h, seguindo o mesmo modelo de alternância ao longo da semana.

A Prefeitura e o Daeb reforçam que o cronograma poderá ser ajustado conforme a evolução do nível dos reservatórios e as condições climáticas nos próximos dias. A orientação à população é para o uso consciente da água, evitando desperdícios e priorizando atividades essenciais, como forma de reduzir os impactos do racionamento e colaborar para a manutenção do abastecimento no município.