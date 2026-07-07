São Francisco de Paula quer ser o centro de novos investimentos da Serra

Para além das características ambientais e culturais que tornam São Francisco de Paula uma referência entre as cidades mais procuradas quando o desejo é por mais qualidade de vida, o município tem o desafio de aumentar a segurança jurídica para atrair investidores. Em linhas gerais, é preciso regulamentar o perfil de desenvolvimento que se pretende conquistar, evitando crises difíceis de contornar com o crescimento urbano.

Em busca dessa segurança, o Plano São Chico 2050 se desenvolve em paralelo ao interesse de empresários de diferentes ramos, que têm recebido acolhida em São Chico. É o caso do piloto Rodrigo Stehling, CEO do Dumondo, empreendimento imobiliário de grande porte que prevê, dentro de sua estrutura, atrativos como autódromo, campo de golfe e hípica.

Em viagem aos Estados Unidos para a captação de investidores internacionais, Stehling prevê, já para 2029, a inserção do município no calendário de provas do automobilismo, mas destaca que o projeto vai muito além. “O Dumondo é um distrito planejado composto por seis bairros temáticos, cada qual com um equipamento âncora. Um desses bairros contém o complexo automobilístico, de nível internacional, que será executado dentro de critérios rigorosos e inserido em um planejamento urbano para garantir o conforto no seu entorno”, explica.

A região prevista para os bairros, ao norte do município, abrange uma área total de aproximadamente 5 mil hectares. “O empreendimento foi concebido como um distrito horizontal, ecologicamente integrado e tecnicamente defensável, harmonizado à topografia e à paisagem locais”, afirma. Segundo o empreendedor, o forte crescimento do turismo e da procura por moradia de qualidade na Serra gaúcha, hoje mais concentrada em Gramado e Canela, municípios que já não possuem condições de absorver tal crescimento, motivam a escolha por São Chico.

Além do autódromo, ideia é criar um distrito planejado, composto por seis bairros temáticos Dumondo/DIVULGAÇÃO/CIDADES

Stehling aponta uma forte inversão da migração interna no Brasil dos centros urbanos para o interior, inicialmente fomentado pelo agronegócio, somada à busca por mais qualidade de vida. “As áreas urbanas brasileiras ocupam apenas 0,8% de nosso território, mas abrigam mais de 85% de nossa população, por total falta de planejamento urbano e territorial de longo prazo. A consequência disso? Congestionamentos e trânsito, degradação socioambiental, desemprego e subemprego, violência urbana, enchentes, falta de infraestrutura e o verdadeiro caos urbano”, analisa, ponderando a importância do Plano São Chico 2050 nesse contexto. “O projeto tem evoluído rápido e, pela envergadura, podemos dizer que é único na América do Sul”.