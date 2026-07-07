São Francisco de Paula aposta na questão ambiental para o desenvolvimento

Da janela de seu gabinete, a secretária de Meio Ambiente e Sustentabilidade de São Francisco de Paula, Michele Koch, observa, encantada, o alvoroço das gralhas-azuis, aves típicas da região que se alimentam de grãos como o pinhão e que, inclusive, auxiliam na reprodução das araucárias. A imagem ilustra o atual momento do município, que se prepara para ser protagonista no setor turístico da região e, ao mesmo tempo, opção de moradia de alta qualidade de vida, isso se conseguir se desenvolver sem perder seus maiores ativos ambientais e culturais.

O Plano São Chico 2050, instrumento de apoio à gestão para tornar o município mais seguro, sustentável, inteligente e resiliente nas próximas décadas, repercute nos setores estratégicos da administração. Equipes multidisciplinares da Universidade de Caxias do Sul (UCS) trabalharam em um minucioso diagnóstico dos desafios e oportunidades locais para subsidiar esse planejamento desde 2024, um investimento de R$ 2,3 milhões. O dossiê resultante, com mais de 800 páginas, além de mais clareza sobre ações que serão fundamentais nos próximos anos, traz uma vitalidade que se percebe nas primeiras medidas inspiradas nessa perspectiva de crescimento, e que também entusiasmam a iniciativa privada.

Vulnerabilidades como as percebidas no período das enchentes no Estado, em 2023 e 2024, apontam que os planos Diretor, de Resíduos, de Drenagem e de Emergências Climáticas de São Francisco de Paula precisam ser traçados na perspectiva da resiliência climática. Na pasta do Meio Ambiente, uma série de ações converge para essa adaptação, entre elas a Mudança do Uso da Terra (MUT).

Michele explica que, com apoio da Secretaria do Planejamento, o desafio é ampliar a cobertura vegetal por meio da arborização urbana, corredores ecológicos e manejo sustentável dos campos nativos. Para tanto, se faz necessário implementar o Plano Municipal de Mata Atlântica, incentivando o uso sustentável dos campos nativos, já a partir de 2027, e implantar corredores ecológicos no município, visando à conexão entre fragmentos de vegetação nativa, principalmente por meio da restauração das Áreas de Preservação Permanente (APPs), com previsão a partir de 2030. Secretarias de de Segurança Pública, de Planejamento e a Defesa Civil estão mobilizadas para monitorar emergências climáticas e assegurar a implementação e o cumprimento dos Planos de Segurança de Barragens de grande porte, o que inclui a apresentação de relatórios periódicos sobre sua estabilidade.

Dentro desta questão ambiental, São Francisco de Paula implementou em 2022, por meio de lei, o Programa Municipal de Pagamento por Serviços Ambientais. A principal iniciativa até agora é o projeto "Um Milhão de Araucárias", que remunera financeiramente os proprietários pelo plantio e conservação da espécie em risco de extinção. Editais lançados anualmente regulamentam a participação dos produtores interessados, que recebem por muda plantada um aporte anual ao longo de 10 anos, a fim de garantir a manutenção dessas unidades.

A secretária Michele Koch informa que o edital deste ano ainda está sendo ajustado, porque na prática se percebeu uma fragilidade no desenvolvimento das mudas, o que se atribui a mudanças climáticas e, ainda, estratégias de plantio que podem ser aprimoradas agregando outras espécies nativas no entorno dos pinheiros, por exemplo. Enquanto se aprimora o edital, a secretaria estuda outras propostas no âmbito dessa lei que possam incentivar ações essenciais para a proteção ambiental, como a preservação dos banhados, por exemplo.