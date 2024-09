São Francisco de Paula sonha em sediar uma etapa da Fórmula 1

aporte na ordem de R$ 3 bilhões. A previsão idealizador do projeto, o ex-piloto Rodrigo Stehling, é de que as obras sejam iniciadas em 2026, com previsão de entrega total do complexo em até 10 anos. A cidade de São Francisco de Paula, na Serra gaúcha, foi a escolhida por um grupo de empresários para receber o investimento de um complexo automobilístico . Chamado de Dumondo, o projeto terá um. A previsão idealizador do projeto, o ex-piloto Rodrigo Stehling, é de que as, com previsão de entrega total do complexo em até 10 anos.

O local ficará na região norte da cidade e terá uma área de três mil hectares. Somente a pista de corrida ocupará 200 hectares. O investimento inclui, além do autódromo - que pretende ter o padrão internacional, a fim de atrair competições de fora do Brasil - hotéis e condomínios, na primeira fase. Após esta etapa o empreendimento também terá restaurantes, um campo de golfe, centro comercial, um centro de pesquisa e desenvolvimento em parceria com alguma universidade da região, hospital, um museu voltado ao automobilista e uma pista para voos executivos. A estimativa é de que, nos próximos 10 anos, o complexo gere 30 mil empregos diretos e indiretos.

"No futuro, pretendemos sediar uma corrida Fórmula 1 na cidade, mas isso é um capítulo a parte", comenta o ex-piloto. Atualmente, no Brasil, apenas o circuito de Interlagos, em São Paulo, é habilitado.

Entre as razões para São Francisco de Paula ser a cidade selecionada está o tamanho da área disponibilizada para o empreendimento e sua topografia com baixa declividade, ponto importante para a construção de um autódromo, conforme Rodrigo. Também pesou na escolha a proximidade com municípios importantes da Serra Gaúcha, como Canela e Gramado. Outras cidades, como Caxias do Sul, haviam sido sondadas pelo empresário.

O potencial turístico de São Francisco de Paula foi outro fator que pesou na escolha do município para realizar o empreendimento. Hoje o setor é responsável 10% do economia do município. "Com esse novo complexo, estimamos que o setor represente cerca de 40% da receita municipal. Uma das estratégias é qualificar a mão de obra local para a demanda que esses empreendimentos trarão para a cidade", diz Castello Costa.

Rodrigo Stehling comentou que são 50 profissionais envolvidos no projeto como arquitetos, engenheiros, profissionais da área ambiental, economista, advogados, entre outros, a fim que realizar um empreendimento sustentável, ou seja, que os aspectos financeiros, ambientais e sociais sejam contemplados. Ele explicou, também, que o nome do projeto - Dumondo - faz referência ao aviador brasileiro Alberto Santos Dumont, que também era uma admirador e entusiasta do automobilismo.. Junto a isso, a formação do nome tem como referência também a cultura italiana - país com relevância no esporte.