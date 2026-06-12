Encantado apresenta plano de revitalização da área central

Nova iluminação, jardins de chuva, acessibilidade, arborização e drenagem são alguns dos pontos contemplados pelo projeto de revitalização da área central de Encantado, no Vale do Taquari. A proposta foi a moradores, vereadores, comerciantes, lideranças empresariais e moradores no auditório do centro administrativo.

Segundo a prefeitura, o conjunto de intervenções prevê arborização, jardins de chuva, nova iluminação, melhorias na acessibilidade e obras de drenagem, com investimentos que somam cerca de R$ 18 milhões em diferentes frentes e prazos de execução.

De acordo com o secretário municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico, José Caetano Turatti Ost, o pacote de obras responde a demandas do setor comercial e foi desenhado após um processo de escuta que a prefeitura iniciou há cerca de 45 dias com lojistas e comerciantes do centro. A iniciativa, reforça Ost, também reflete o esforço do município de "olhar para frente" após as enchentes de 2023 e 2024. "O município conseguiu se recuperar com a ajuda de muitos entes e da comunidade, mas precisamos virar a chave. O prefeito sempre trabalha com a ideia de gerar renda e recurso para toda a comunidade", pontuou.

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Uma das intervenções previstas é a revitalização da Rua Júlio de Castilhos, principal eixo comercial do centro. O projeto conta com R$ 490 mil em recursos federais, via emenda ao Ministério das Cidades, e será executado após aprovação pela Caixa Econômica Federal, que permitirá à prefeitura realizar a licitação para a execução da obra. O conceito adotado prioriza acessibilidade para pedestres, iluminação baixa para tornar o ambiente mais acolhedor, arborização e a implantação de jardins de chuva - estruturas paisagísticas que absorvem água da chuva e reduzem o escoamento superficial. "A arborização torna o ambiente mais humano e mais acessível para as pessoas. A ideia é deixar o centro mais bonito, receptivo e aconchegante", explicou Ost.

Também em andamento está a Rua do Esporte e Lazer, na Barão do Rio Branco, paralela à Júlio de Castilhos. A obra, com cerca de 30% concluída, prevê a cobertura da via e tem valor de licitação de R$ 869 mil, com recursos estaduais e contrapartida municipal. A previsão é que esteja concluída até novembro, a tempo de beneficiar o comércio no período de fim de ano. A revitalização da Casa de Cultura, já entregue à comunidade, compõe o mesmo eixo de qualificação urbana do centro, conforme o secretário.

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A intervenção de maior porte é o PAC Drenagem Urbana no Arroio Santa Clara, com investimento de R$ 17,6 milhões em recursos federais, já licitado. A obra, segundo Ost, vai melhorar a drenagem e reduzir alagamentos na área central, oferecendo mais segurança para moradores, turistas e comerciantes. Para o secretário, a dimensão estrutural do projeto é tão importante quanto o aspecto estético das demais intervenções. "Não é só embelezamento. O comerciante só vai investir se tiver a segurança de que não vai ter problema aqui", defendeu.

O programa prevê ainda a participação da iniciativa privada por meio de legislação a ser encaminhada à Câmara de Vereadores. O anteprojeto do Programa Municipal de Qualificação do Espaço Público e Mobiliário Urbano Compartilhado permitirá que empresas implantem e mantenham equipamentos urbanos, como parklets, bancos, floreiras, bicicletários e totens. mediante autorização e fiscalização municipal. "Eles também têm que ter esse pertencimento. Vão poder colocar patrocínio e informações, mas precisam estar inseridos", disse Ost.