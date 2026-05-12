Associação de Encantado abre edital para moradias temporárias

A Associação SOS Habitar, de Encantado, lançou o edital para a seleção de beneficiários das habitações sociais do Bloco 1, composto por 19 apartamentos destinados à moradia temporária por meio de locação social. O projeto foi criado para atender famílias que perderam suas residências em função dás catástrofes climáticas, oferecendo um lar temporário com aluguel social acessível.
As inscrições acontecem de 11 a 26 de maio de 2026. As fichas de cadastro podem ser retiradas presencialmente na sede do SOS Habitar, no mesmo endereço da Associação Comercial e Industrial de Encantado (ACI-E) A entrega da documentação e o esclarecimento de dúvidas podem ser feitos presencialmente de segunda a sexta-feira, das 16h às 20h, e aos sábados, das 8h às 12h, ou também pelo site.
Podem concorrer famílias, casais, mães ou pais solteiros com filhos e pessoas que moram sozinhas. É necessário comprovar a perda da moradia por destruição, interdição ou condenação pelo Poder Público, ter ao menos um integrante economicamente ativo, não possuir outro imóvel habitável no município e não estar contemplado por nenhum programa habitacional público na data do edital.
A classificação para a ocupação dos espaços é feita por pontuação objetiva e transparente, levando em conta a quantidade de filhos, filhos com necessidades especiais, renda familiar e situação escolar dos dependentes. Os apartamentos terão aluguel social acessível: 10% do salário mínimo para unidades de 1 dormitório, 15% para 2 dormitórios e 20% para 3 dormitórios. As moradias não geram direito de propriedade, pois o objetivo é beneficiar o maior número de famílias ao longo do tempo.
A Associação SOS Habitar, de Encantado, lançou o edital para a seleção de beneficiários das habitações sociais do Bloco 1, composto por 19 apartamentos destinados à moradia temporária por meio de locação social. O projeto foi criado para atender famílias que perderam suas residências em função dás catástrofes climáticas, oferecendo um lar temporário com aluguel social acessível.
As inscrições acontecem de 11 a 26 de maio de 2026. As fichas de cadastro podem ser retiradas presencialmente na sede do SOS Habitar, no mesmo endereço da Associação Comercial e Industrial de Encantado (ACI-E) A entrega da documentação e o esclarecimento de dúvidas podem ser feitos presencialmente de segunda a sexta-feira, das 16h às 20h, e aos sábados, das 8h às 12h, ou também pelo site.
Podem concorrer famílias, casais, mães ou pais solteiros com filhos e pessoas que moram sozinhas. É necessário comprovar a perda da moradia por destruição, interdição ou condenação pelo Poder Público, ter ao menos um integrante economicamente ativo, não possuir outro imóvel habitável no município e não estar contemplado por nenhum programa habitacional público na data do edital.
A classificação para a ocupação dos espaços é feita por pontuação objetiva e transparente, levando em conta a quantidade de filhos, filhos com necessidades especiais, renda familiar e situação escolar dos dependentes. Os apartamentos terão aluguel social acessível: 10% do salário mínimo para unidades de 1 dormitório, 15% para 2 dormitórios e 20% para 3 dormitórios. As moradias não geram direito de propriedade, pois o objetivo é beneficiar o maior número de famílias ao longo do tempo.