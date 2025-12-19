Energia e saneamento no Litoral Norte têm avanço gradual

O fornecimento de energia elétrica e de água no Litoral Norte do RS está no centro do debate público, diante do crescimento populacional, da forte sazonalidade do verão e do aumento de eventos climáticos extremos. De um lado, a CEEE Equatoria l detalha investimentos em rede, automação e manutenção para reduzir falhas e o tempo de interrupções no abastecimento de energia, relatados pelo superintendente técnico da empresa, Sérgio Valinho. De outro, o gerente de relações institucionais da Corsan Aege a para a região, Luciano Brandão, apresenta obras de ampliação da infraestrutura de água e esgotamento sanitário e esclarece o uso do Rio Tramandaí como ponto de lançamento de efluentes tratados. As duas abordagens ajudam a dimensionar avanços, gargalos e controvérsias que impactam diretamente moradores, veranistas e gestores públicos da região.

Problemas com energia elétrica estão diminuindo, afirma Valinho

Jornal Cidades - Prefeitos do Litoral Norte relatam dificuldades no relacionamento com a CEEE Equatorial. Como a empresa se organiza para atender os municípios?

Sérgio Valinho - A empresa possui uma área específica de relacionamento com clientes, incluindo um time dedicado ao poder público. Há reuniões periódicas com prefeitos, participação em audiências públicas e acompanhamento técnico contínuo dos sistemas elétricos. As demandas recebidas orientam os planos de manutenção e investimento. No Litoral Norte e Sul, há dois consultores dedicados, e os indicadores de frequência e duração de interrupções são monitorados e apresentados trimestralmente à Agergs e à Aneel. Esses dados também são compartilhados com as prefeituras. Estamos longe ainda de chegar no estado da arte, ainda temos um caminho a percorrer, mas os problemas estão diminuindo, e em 2025 a empresa já alcançou metas previstas apenas para 2026 no contrato de concessão.

Cidades - Prefeitos, como o de Capão da Canoa, citam entraves em obras viárias e pedidos de ligação. Como a CEEE lida com isso?

Valinho - É fundamental que os municípios apresentem previamente seus projetos à distribuidora. Quando a interferência é tratada ainda na fase de planejamento, a execução ocorre de forma mais eficiente. Corrigir problemas apenas durante a obra torna o processo mais complexo.

Cidades - Quais investimentos explicam a evolução recente do sistema elétrico no Litoral Norte?

Valinho - Em cidades como Tramandaí, a população chega a multiplicar por 10 no verão, o que pressiona todos os sistemas urbanos. Em quase quatro anos, a Equatorial investiu cerca de R$ 300 milhões no Litoral Norte, sendo R$ 50 milhões apenas em 2025. O foco inicial foi aumentar a potência das subestações, que estavam em sobrecarga quando a empresa assumiu a concessão. A rede herdada era frágil e envelhecida, resultado de investimentos historicamente insuficientes. Desde então, a companhia tem investido, em média, R$ 700 milhões por ano no Estado, chegando a R$ 1 bilhão em 2025, para recuperar esse passivo. No Litoral Norte, já foram corrigidos cerca de 25 mil defeitos e substituídos mais de 2 mil postes, além da instalação de cerca de 120 religadores automáticos.

Cidades - E como isso se reflete nos indicadores de interrupção?

Valinho - Na região do Litoral Norte, a duração média das interrupções caiu de cerca de 15 horas, em outubro de 2024, para 8 horas em novembro de 2025. A frequência média passou de 6,5 para 3,6 interrupções no período de 12 meses. Parte dessas interrupções é programada, para execução de melhorias. Em Tramandaí, a duração caiu de quase 22 para 13 horas; em Balneário Pinhal, de quase 20 para 9 horas. Esses dados são auditados e apresentados regularmente à agência reguladora e às prefeituras.

Cidades - Qual o impacto das mudanças climáticas no setor elétrico?

Valinho - O setor elétrico historicamente focava na expansão da rede, mas hoje a exigência por qualidade é maior, em função do uso intensivo de equipamentos. As redes não foram projetadas para ventos extremos, que hoje chegam a 120 ou 130 km/h. A empresa revisou seus planos de contingência e reduziu e o tempo de restabelecimento após eventos severos, de até 15, 20 dias para dois ou três dias. Isso exige estruturas mais robustas, o que eleva os custos operacionais.