Guaíba vive o seu melhor momento, afirma Marcelo Maranata

Em meio a uma onda de anúncios de investimentos de empresas de setores como logística, avião, papel e celulose, automotivo, entre outros, o município de Guaíba, na região metropolitana, está vivendo seu “melhor momento”, nas palavras do prefeito Marcelo Maranata.

Diante do potencial tributário representado pela intensificação da atividade econômica, o gestor municipal defende o crescimento populacional do município para gerar mais consumo e, consequentemente, mais recursos revertidos ao bem-estar da população. Para isso, defende Maranata, é necessário garantir que as empresas utilizem mão de obra local.

investimento para a criação de um o hub logístico o Aerociti - Aerocentro Integrado de Tecnologia e Inovação CMPC, que prepara o terreno Em novembro, foi anunciado um, que será construído na Zona Oeste da cidade. A prefeitura deve contrair um empréstimo de US$ 50 milhões para aplicar nesse em outros projetos. Além disso,, hub aeronáutico da Aeromot, terá seu canteiro de obras montado em dezembro e a limpeza da área iniciada em janeiro do ano que vem. A primeira fase da obra deve ir até janeiro de 2027. Outra grande empresa que anunciou investimentos foi apara ampliar a produção de celulose.

Nesta entrevista ao Jornal Cidades, Maranata também pontuou a importância de que as empresas tenham contrapartidas para minimizar os impactos da instalação, com investimentos em meio ambiente, educação e outras áreas.



Cidades - O que os anúncios recentes de investimentos sinalizam sobre o momento vivido por Guaíba?

Marcelo Maranata - Guaíba está posicionada numa condição estratégica, do lado da BR-116, e a ligação com Guaíba nos proporciona uma logística mais eficiente hoje no Estado, porque estamos transportando a celulose pela hidrovia. Além disso, Guaíba foi uma cidade que teve só 10% impactada pela enchente. Isso nos deu um olhar estratégico para as empresas de logística e para as que estavam pensando em se instalar na região metropolitana. Com o fim dos pedágios no município, a gente vê uma crescente em empreendimentos imobiliários, que são mais de 27. As pessoas buscam sair do apartamento e vir para um local como Guaíba, que hoje é uma das cidades mais seguras do Estado. Então a cidade foi se preparando para esse momento, inclusive na regularização fundiária, dando pertencimento para o morador. Tudo isso cria um ambiente em que o trabalhador quer ficar na cidade e, ao mesmo tempo, a gente consegue atrair novos moradores, trazer um consumo novo à cidade, porque agora as cidades vão viver de consumo, não mais do que a empresa A ou B deixam de ICMS. Esse é o melhor momento que Guaíba vive, mas o grande desafio para todos é o turismo, para qual conseguimos recursos de R$ 600 milhões que serão investidos basicamente na orla da cidade.

Cidades – A partir da injeção de recursos, como reverter isso em qualidade de vida para a população?

Maranata – Uma coisa que a gente costurou com as empresas (investidores) é usar toda a mão de obra do próprio município, formando e capacitando para seguir trabalhando aqui. Então, tudo o a gente fez nos bairros, como iluminação, asfalto, uniforme para as crianças é fruto desses recursos que as empresas acabam deixando no município. Uma vez por ano, a gente faz uma prestação de contas: eu junto todos os empresários no auditório da cidade e contabilizo tudo o que a gente aplicou e investiu no município, porque, na verdade, é a partir do resultado de todas essas empresas que estão no município, que a gente consegue fazer as entregas. Então, é importante o gestor ficar atento a isso para que recurso que a gente consegue a partir dos impostos, para que o município tenha condições de investir em melhorias. O objetivo é esse: garantir que quem trabalha, vive e consome aqui veja o resultado dos investimentos no seu dia a dia.

Cidades - Que contrapartidas são esperadas das próprias empresas?

Maranata - A gente tem no projeto da Aeromot um local que vai gerar turismo e bastante ciência e tecnologia para as nossas crianças, com um espaço que vai ser um museu a céu aberto. A CNPC, na parte ambiental, tem um recurso em torno de R$ 10 milhões que a gente vai utilizar no parque, no Morro da Hidráulica, colocando um ponto de turismo também no caminho das Oliveiras. Todo esse trabalho vem com aporte das empresas e tem esse olhar do social, esse impacto social que é melhorar a vida dos seus colaboradores e das pessoas que moram na cidade, minimizando os impactos que a gente sabe que tem quando grandes indústrias acabam se instalando.