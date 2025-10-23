Porto Alegre,

Publicada em 23 de Outubro de 2025 às 12:01

Cerimônia dá início às obras de hub aeronáutico em Guaíba

Guilherme Cunha, CEO da Aeromot, participou do lançamento da pedra fundamental

Guilherme Cunha, CEO da Aeromot, participou do lançamento da pedra fundamental

Nathan Lemos/ JC
Ana Stobbe
Ana Stobbe Repórter
O Aerociti - Aerocentro Integrado de Tecnologia e Inovação, hub aeronáutico da Aeromot, iniciou as obras nesta quinta-feira (23). O lançamento da pedra fundamental do complexo ocorreu pela manhã na cidade de Guaíba, no terreno que, inicialmente, seria destinado à fábrica da Ford, que nunca chegou ao Estado. A data foi escolhida por marcar o Dia do Aviador, relembrando o voo do 14-Bis de Carlos Drummond de Andrade.Neste ano, estão previstas a limpeza e a terraplanagem do canteiro de obras. Até 2027, entretanto, deverá ser finalizada a pista de 1,4 mil metros e uma fábrica de aeronaves, movimentando 1,5 mil trabalhadores de maneira direta e indireta. Para isso, serão desembolsados R$ 240 milhões, além dos R$ 60 milhões já investidos.
Neste ano, estão previstas a limpeza e a terraplanagem do canteiro de obras. Até 2027, entretanto, deverá ser finalizada a pista de 1,4 mil metros e uma fábrica de aeronaves, movimentando 1,5 mil trabalhadores de maneira direta e indireta. Para isso, serão desembolsados R$ 240 milhões, além dos R$ 60 milhões já investidos.
• LEIA TAMBÉM: Obra de complexo aeronáutico em Guaíba deve movimentar 1500 trabalhadores

O aporte total do projeto deverá chegar a R$ 3 bilhões e é possível que a chegada de futuros players movimente até R$ 10 bilhões. É esperada, nessa próxima etapa, a instalação de centros de pesquisa, logística e manutenção. Além disso, universidades podem passar a se instalar no local.

O espaço ainda abrigará áreas de convivência e lazer. Entre elas, praças e um museu que contará a história da aviação. “Temos que continuar motivando as novas gerações que estão vindo. Por isso, é importante termos o pilar da inspiração (pelos exemplos aeronáuticos)”, afirmou o CEO da Aeromot, Guilherme Cunha.
 
 
 
