Cerimônia dá início às obras de hub aeronáutico em Guaíba

O Aerociti - Aerocentro Integrado de Tecnologia e Inovação, hub aeronáutico da Aeromot, iniciou as obras nesta quinta-feira (23). O lançamento da pedra fundamental do complexo ocorreu pela manhã na cidade de Guaíba, no terreno que, inicialmente, seria destinado à fábrica da Ford, que nunca chegou ao Estado. A data foi escolhida por marcar o Dia do Aviador, relembrando o voo do 14-Bis de Carlos Drummond de Andrade.



Neste ano, estão previstas a limpeza e a terraplanagem do canteiro de obras. Até 2027, entretanto, deverá ser finalizada a pista de 1,4 mil metros e uma fábrica de aeronaves, movimentando 1,5 mil trabalhadores de maneira direta e indireta. Para isso, serão desembolsados R$ 240 milhões, além dos R$ 60 milhões já investidos.

O aporte total do projeto deverá chegar a R$ 3 bilhões e é possível que a chegada de futuros players movimente até R$ 10 bilhões. É esperada, nessa próxima etapa, a instalação de centros de pesquisa, logística e manutenção. Além disso, universidades podem passar a se instalar no local.



O espaço ainda abrigará áreas de convivência e lazer. Entre elas, praças e um museu que contará a história da aviação. "Temos que continuar motivando as novas gerações que estão vindo. Por isso, é importante termos o pilar da inspiração (pelos exemplos aeronáuticos)", afirmou o CEO da Aeromot, Guilherme Cunha.