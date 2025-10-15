Obra de complexo aeronáutico em Guaíba deve movimentar 1500 trabalhadores

complexo aeronáutico Aerociti, que será construído pela Aeromot em Guaíba 300 profissionais já foram mobilizados em estudos e consultorias. , na Região Metropolitana de Porto Alegre, deverá movimentar 1.500 trabalhadores de maneira direta ou indireta ao longo da primeira fase de obras, que incluirá a construção de 1,8 quilômetro de pista e uma fábrica de aeronaves. A entrega dessa parte do projeto está prevista para 2027. Atualmente,

Na quinta-feira da semana que vem, 23 de outubro, a pedra fundamental do projeto será lançada. O convite para o evento foi entregue ao presidente do Jornal do Comércio, Giovanni Jarros Tumelero, pela COO da Aeromot, Cristíane Cunha, em visita à sede do JC nesta quarta-feira (15).

A partir desse momento, será iniciada a limpeza da área, de 5 mil metros quadrados, e, na sequência, a terraplanagem do terreno. As estruturas da primeira fase do projeto começarão a ser erguidas em 2026.

Os estudos realizados para a liberação da execução do projeto mediante as exigências ambientais necessárias para as obras envolveram o aporte de R$ 60 milhões com recursos próprios, sendo que R$ 10 milhões do montante foram desembolsados neste ano. Até o final de 2027, outros R$ 240 milhões deverão ser investidos, envolvendo financiamentos que já estão encaminhados.

Até o final das obras no complexo, que deverão perdurar por dez anos, o investimento é estimado em R$ 3 bilhões, podendo movimentar até R$ 10 bilhões com a chegada de outros players ao local. Afinal, o projeto deverá incluir, além da pista e da fábrica, um hub de inovação, centros de pesquisa, logística e manutenção, e uma infraestrutura aeroportuária completa. É esperado que o ecossistema atraia, assim, universidades e empresas para se instalarem no local.

“A Aeromot desenvolveu essa inteligência de integração, trazendo a solução para o produto. E em nenhum lugar do mundo isso existe, é o nosso diferencial”, destacou Cristíane. Por esse motivo, o projeto não possui concorrente direto no mercado, conforme a COO.

Uma das principais novidades do projeto é a instalação da fábrica de aeronaves certificadas com produção para a companhia austro-canadense Diamond Aircraft no Brasil. Um dos modelos a serem confeccionados no local será o Diamond DA62, um bimotor leve, com baixo consumo de combustível e movido à querosene JET A1. Além disso, um novo modelo de aeronave, chamado AMT-X, 100% brasileiro, será desenvolvido para ser o primeiro no mundo a utilizar etanol como combustível.

Os planos ambiciosos foram escolhidos para se desenvolver em solo gaúcho devido a uma especificidade do Rio Grande do Sul: uma cultura aeronáutica observada por Cristíane e a presença de diversos ex-funcionários das empresas Viação Aérea Rio-Grandense (Varig) e da TAP M&E Brasil, que pertencia à TAP Portugal.

“Temos ainda bons profissionais, frutos dessas empresas, porque o gaúcho é muito ligado à terra e muita gente não quis ir para o Rio de Janeiro ou para Portugal para seguir, por exemplo, a TAP. Então, são profissionais muito diferenciados na aviação. Dentro da empresa, temos três com mais de 40 anos (de atuação). E existe toda essa cultura da aviação”, destacou Cristíane.