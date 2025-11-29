Guaíba estima mais de R$ 83 milhões com pagamento do 13º salário

O pagamento completo do 13º salário tem uma projeção de injetar mais de R$ 83,5 milhões na economia de Guaíba, o que deve refletir positivamente nas lojas do comércio, nos supermercados e nas compras gerais de final de ano. De acordo com estimativa feita pelo Observatório Econômico da prefeitura de Guaíba, baseado em dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) e do Caged, do Ministério do Trabalho e Emprego, em Guaíba, somente a primeira parcela do 13º salário, pode injetar mais de R$ 41,7 milhões. Existe a possibilidade legal de que o 13º seja pago em parcela única até o dia 20 de dezembro, data de pagamento da segunda parcela para quem optou por pagar em duas vezes.

Guaíba possuía, até setembro, 18.897 trabalhadores sob o regime de CLT. A média salarial da cidade estava em R$ 4.423,51 no final de 2024, data da última estimativa. Levando em consideração estes números, o 13º salário pago aos trabalhadores do setor público e privado deve injetar, nesta primeira parcela, R$ 41.795.534,23. No geral, a injeção até dezembro deverá ser de R$ 83.591.068,47.

A maior parte desta injeção econômica deve vir do setor de indústria, que possuía até setembro 5.092 trabalhadores. Somente neste setor, a previsão é de que R$ 42,1 milhões sejam injetados na economia até dezembro. A primeira parcela, paga até novembro, pode chegar a uma injeção econômica de R$ 21 milhões.

O setor de serviços também terá participação importante, com 7.222 trabalhadores CLT em Guaíba. Neste caso, a primeira parcela deve gerar um aumento de R$ 11,1 milhões na economia. Até dezembro, a injeção deverá ser de R$ 22,2 milhões.

No comércio, com 3.867 trabalhadores, a injeção da primeira parcela deve chegar a R$ 4,8 milhões. Até dezembro, a injeção total deverá ser de R$ 9,7 milhões. Na construção civil, a injeção deverá ser de R$ 2,6 milhões no pagamento dos 1.823 trabalhadores do setor, com R$ 5,2 milhões até dezembro. Já agropecuária, haverá um crescimento econômico de R$ 1,5 milhão na primeira parcela, e R$ 3 milhões com as duas, sendo que o setor possui 893 trabalhadores.