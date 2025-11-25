Décimo terceiro salário deve injetar R$ 264 milhões no Vale do Rio Pardo

A chegada do 13º salário deve movimentar de forma expressiva a economia do Vale do Rio Pardo neste final de ano. O Sindicato do Comércio Varejista de Santa Cruz do Sul e Região (Sindilojas-VRP) projeta que somente a primeira parcela deve injetar R$ 131,9 milhões nas três maiores cidades sob sua área de atuação, com reflexo direto sobre o comércio e os serviços locais. A projeção é considerada decisiva para o aquecimento das vendas de fim de ano, principalmente em um período no qual a região vive o Super Feirão Zero Dívida, movimento que estimula a renegociação de débitos e a retomada da capacidade de compra dos consumidores.

Os dados utilizados foram levantados pelo Observatório Econômico a partir de informações da Relação Anual de Informações Sociais e do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

A metodologia considera o número de trabalhadores com carteira assinada em cada município e a média salarial local, o que permite calcular o fluxo estimado de recursos que ingressa na economia através do pagamento do 13º salário. O objetivo é oferecer um parâmetro para planejamento comercial e monitoramento do desempenho econômico regional. A estimativa total para a região, considerando as duas parcelas do 13º salário, ultrapassa R$ 264 milhões.