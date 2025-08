Vendas de imóveis novos crescem 32,8% em Gramado e Canela no 1º semestre de 2025

O mercado imobiliário de Gramado e Canela tem mostrado sinais claros de recuperação no primeiro semestre de 2025, mesmo com o cenário nacional ainda marcado pela cautela nos lançamentos. Um levantamento contratado pela entidade Planta, que reúne empresas do setor em Gramado, revelou que o volume de vendas de imóveis novos nas duas cidades cresceu 32,8% em comparação ao mesmo período do ano anterior, quando o setor foi fortemente impactado pelas chuvas e pelas consequências da tragédia climática vivida no RS.

De acordo com os dados, entre julho de 2024 e junho de 2025, foram registradas 650 unidades vendidas em Gramado, enquanto os lançamentos somaram apenas 24 empreendimentos ao longo do período. “O incorporador deu um tempo para o mercado respirar, após um ano em que o turismo parou, o aeroporto fechou e a região metropolitana, que abastece o mercado de segunda moradia aqui, estava literalmente debaixo d’água”, afirma Bernardo Tomazelli, presidente da Planta.

A estratégia de “esperar o mercado se acomodar” parece ter surtido efeito. Com menos empreendimentos sendo lançados e a demanda aquecida, os estoques começaram a ser consumidos, gerando também uma valorização dos imóveis. O preço médio do metro quadrado em Gramado alcançou R$ 19.946,00, uma alta de cerca de R$ 1.900,00 em 12 meses. Em Canela, a média subiu para R$ 14.120,00 no mesmo intervalo.

Pedro Bronstrup, vice-presidente do Sinduscon-RS, avalia que “as prefeituras da região também contribuem para a oferta controlada ao manterem limitações em seus planos diretores, o que acaba favorecendo a estabilidade do mercado”. Gramado, por exemplo, limita empreendimentos a no máximo 150 unidades, o que evita uma superoferta, na visão do dirigente.

A alta das vendas, somada à retração nos lançamentos, fez de junho de 2025 o mês com maior volume de unidades comercializadas nas duas cidades, reforçando a força da recuperação. As tipologias preferidas continuam sendo as de dois dormitórios, que respondem por 63% das unidades vendidas e por 44% dos lançamentos, segundo o estudo. O segmento se mostra especialmente atrativo para famílias em busca de lazer ou investidores interessados na locação de temporada. “O imóvel de dois dormitórios tem sido o produto dominante porque atende bem à família e também é versátil para quem quer obter renda passiva”, explica Bronstrup.

O padrão médio domina, com tíquete entre R$ 750 mil e R$ 1,5 milhão. Contudo, há uma tendência crescente de lançamentos de unidades mais compactas, com um dormitório. Esse movimento, segundo Tomazelli, busca atender novos perfis de compradores, especialmente jovens e trabalhadores que migram para a região.

medidas de contenção. Em Gramado, foi anunciada no final de junho uma pausa temporária na liberação de alvarás Embora os preços sigam em ascensão e o setor de construção civil sinalize retomada dos lançamentos, as prefeituras também vêm adotando. Em Gramado, foi anunciada no final de junho umapara hotéis e restaurantes em algumas áreas. A justificativa, segundo representantes do setor, é a necessidade de organizar e planejar melhor a infraestrutura urbana.

“A experiência turística é o que impulsiona boa parte do mercado local. Se o visitante tiver uma experiência ruim, com trânsito travado, falta d’água ou esgoto a céu aberto, isso impacta o mercado como um todo”, afirma Tomazelli. “A moratória é uma oportunidade para repensar esse crescimento com sustentabilidade.”

Bronstrup se alinha à ideia, pontuando que “todo empreendimento de grande porte precisa apresentar Estudo de Impacto de Vizinhança. Nossa sugestão é que as contrapartidas exigidas nesses estudos sejam claras e destinadas especificamente a melhorias de infraestrutura, como estações de tratamento de esgoto, novas vias ou adutoras de água.” A visão do setor é de que o crescimento continue, mas com equilíbrio. “O mercado quer crescer, mas com sustentabilidade. Se for preciso pausar para reavaliar, a gente apoia”, resume Tomazelli.

Outra particularidade do mercado imobiliário em Gramado é a ausência de empreendimentos do programa Minha Casa, Minha Vida – uma característica que diferencia a região de outros polos do país. “Isso limita o acesso à habitação popular. Mas, com a ampliação do programa para a Faixa 4, com teto de até R$ 500 mil, pode ser que surja uma nova oportunidade nesse segmento aqui também”, avalia Tomazelli.