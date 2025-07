Cidades do Vale do Taquari preparam mudanças no Plano Diretor

O processo de revisão dos Planos Diretores de Desenvolvimento Urbano (PDDUs) de sete dos municípios do Vale do Taquari está sendo uma oportunidade de repensar o planejamento urbano de maneira integrada e participativa. É o que apontam os condutores desse processo na Universidade do Vale do Taquari (Univates), que lidera a tarefa em conjunto com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano do RS (Sedur), e com a participação ativa dos municípios envolvidos: Arroio do Meio, Colinas, Cruzeiro do Sul, Encantado, Estrela, Muçum e Roca Sales.

O investimento de R$ 3,1 milhões traz o trabalho de uma equipe multidisciplinar com mais de 40 profissionais vinculados à Univates, entre arquitetos, engenheiros, advogados, geólogos e especialistas em participação social. Também há o envolvimento de professores, alunos e ex-alunos da universidade, além de representantes de entidades civis, como sindicatos, associações comerciais, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e conselhos profissionais da região.

O primeiro passo técnico - o projeto teve início no segundo semestre de 2024 - foi a elaboração do zoneamento de risco, dividindo as áreas das cidades em quatro classificações: sem risco, de baixo risco, de médio risco e de alto risco. Esse mapeamento tem o objetivo de subsidiar decisões sobre infraestrutura, habitação, mobilidade urbana e uso do solo.

O projeto tem prazo de 20 meses e está estruturado em diferentes etapas. A fase atual corresponde ao desenvolvimento dos novos PDDUs com base nos diagnósticos realizados anteriormente, que mapearam as áreas atingidas por alagamentos e deslizamentos de terra. A próxima etapa, prevista para agosto, prevê o aprofundamento das audiências públicas em todos os municípios envolvidos, tanto em zonas urbanas quanto em áreas rurais, como forma de assegurar a escuta da população local sobre os rumos desejados para o planejamento urbano de suas cidades.

"Não podemos simplesmente reconstruir as cidades como eram antes", afirma Marcelo Airoli Heck, arquiteto e urbanista que coordena a parte técnica do projeto, ao lado da professora Jamile Weizenmann, coordenadora institucional. "É preciso reorganizar o território com base em critérios técnicos, participação popular e sustentabilidade, para que as próximas gerações tenham cidades mais seguras e preparadas para os impactos climáticos", pontua.

De acordo com Heck, o desafio é propor alternativas viáveis para situações distintas, respeitando as especificidades locais. "Não há uma única solução para todos os municípios. Algumas áreas vão precisar de reassentamento, outras podem ter soluções técnicas paliativas", afirma.

A revisão dos planos considera também a necessidade de reconfiguração de bairros inteiros e a criação de áreas públicas com capacidade de absorção de água, como os chamados parques lineares e zonas esponja. Esses espaços têm função estratégica para atenuar os efeitos de eventos climáticos extremos, facilitando o escoamento das águas e reduzindo os impactos de cheias.

As versões finais dos Planos Diretores devem ser entregues às prefeituras em novembro deste ano e, posteriormente, encaminhadas às Câmaras de Vereadores. Até março de 2026, serão concluídos estudos complementares sobre mobilidade urbana, parcelamento do solo e habitação.