Novos laboratórios da Embrapa em Capão do Leão ampliam pesquisas sobre leite

Dois novos laboratórios voltados à pesquisa do leite foram inaugurados pela Embrapa Clima Temperado, em Capão do Leão, no Sul do RS. Os espaços integram o Programa Leite Seguro e têm como foco a ampliação da segurança alimentar, a qualificação dos sistemas produtivos e o incentivo à inovação tecnológica na cadeia leiteira.

As novas estruturas são o Laboratório de Pesquisa e Análises em Cromatografia Avançada (LabCromato) e o Laboratório de Campo do Leite (LabCampo), que passam a atuar de forma integrada ao Sistema de Pesquisa e Desenvolvimento em Pecuária Leiteira (Sispel), criado pela Embrapa e que completará 30 anos em 2026.

Com investimentos de cerca de R$ 10 milhões, oriundos do Fundo de Defesa de Direitos Difusos do Ministério da Justiça e Segurança Pública, os laboratórios são resultado de uma parceria entre a Embrapa Clima Temperado e o Laboratório Federal de Defesa Agropecuária do RS (LFDA-RS), vinculado ao Ministério da Agricultura e Pecuária.

As instalações foram oficialmente entregues em 10 de julho, com a presença da presidente da Embrapa, Sílvia Massruhá, do diretor-executivo de Pesquisa e Desenvolvimento da instituição, Clenio Pillon, e de autoridades regionais e estaduais ligadas à cadeia leiteira.

Segundo Sílvia, o alcance dos novos laboratórios ultrapassa os limites regionais. “Essa infraestrutura aqui vai muito além da importância para o Rio Grande do Sul, mas para o Brasil como um todo, pensando na questão de garantir a segurança alimentar e alimentos seguros”, afirmou.

O LabCromato é fisicamente ligado ao já existente Laboratório de Qualidade do Leite e foi equipado com tecnologias de ponta para a análise de resíduos e contaminantes em leite e derivados. A unidade também atua na avaliação de carne, grãos e outros alimentos, realizando pesquisas com medicamentos veterinários e vegetais, além do desenvolvimento de metodologias e produtos com apoio à sanidade animal.

Com a introdução de equipamentos de cromatografia, como cromatógrafos líquidos e gasosos, o laboratório poderá quantificar e qualificar substâncias presentes no leite, como antibióticos, que podem permanecer no produto após o tratamento de doenças como a mastite. As análises laboratoriais são consideradas um suporte importante para garantir alimentos seguros ao consumidor.

A pesquisadora da Embrapa, Maira Zanela, explica que o LabCampo complementa a estrutura analítica com foco nas práticas em campo. A nova estrutura permite o estudo de diferentes sistemas de manejo, como compost barn e free stall, além de oferecer espaços para análise do bem-estar animal, nutrição de precisão, comportamento do rebanho, saúde e qualidade do leite. A unidade também conta com sala de ordenha, espaço de treinamento e infraestrutura para capacitação de técnicos e produtores.

A implantação dos laboratórios foi viabilizada pelo Programa Leite Seguro, lançado em 2019. A iniciativa promove ações de pesquisa, desenvolvimento e extensão rural voltadas à qualificação da produção leiteira. Ao longo de sua atuação, o programa acompanhou 203 unidades de produção de leite nos três estados da região Sul, em parceria com cooperativas, laticínios e instituições de pesquisa.

“O Programa Leite Seguro não somente qualificou nossa infraestrutura de pesquisa, mas possibilitou trabalhar diretamente com os produtores rurais na implementação de boas práticas agropecuárias”, disse Maira Zanela.

Durante o evento de inauguração, também foi firmada a criação do Hub de Inovação do Leite, uma rede colaborativa que visa acelerar a inovação na cadeia produtiva do leite. O Hub reunirá instituições públicas e privadas com o objetivo de compartilhar conhecimento técnico e científico, desenvolver projetos conjuntos e promover a transferência de tecnologia.

Outra iniciativa formalizada no mesmo dia foi o protocolo de intenções entre a Embrapa Clima Temperado, a Embrapa Pecuária Sul (Bagé/RS), a Fundação de Apoio à Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário Edmundo Gastal (Fapeg) e a Fundação de Capacitação e Desenvolvimento (Funcap). A proposta do acordo é reunir esforços para qualificar a produção leiteira na região Noroeste do estado, com base em boas práticas agropecuárias.

Além da entrega dos laboratórios, o público presente pôde acompanhar a obra da nova ponte sobre o Arroio Padre Doutor, que conecta a Estação Experimental Terras Baixas às áreas de pesquisa da Embrapa Clima Temperado. A ponte beneficia também cerca de 60 famílias do assentamento Palma, na área administrada pela UFPel. A nova estrutura está sendo construída com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).