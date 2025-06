Leite comenta situação das chuvas no RS e alerta para duas regiões

Durante o evento de lançamento da celebração dos 400 anos das Missões Jesuíticas Guaranis nesta quarta-feira (18), o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, falou com a imprensa sobre a situação das chuvas no Estado . Conforme levantamento feito pela Defesa Civil estadual, mais de 1,4 mil pessoas estão desalojadas, e cinco rios (Ibirapuitã, em Alegrete; Jaguari; Jacuí, em Dona Francisca; Taquari, em Estrela e Lajeado e Caí, em São Sebastião do Caí e Montenegro) estão na cota de inundação.

Segundo Leite, a situação é "pontualmente crítica" em algumas situações e citou os casos de Jaguari, onde mais de 1 mil pessoas precisaram deixar suas casas, e a cidade de Mata, onde pelo menos 60 casas foram atingidas, como aquelas que têm maior atenção. Ele ainda trouxe à luz possíveis complicações em duas regiões: no Vale do Caí, onde o governador realizou uma visita no fim desta quarta-feira para verificar os estragos e no Vale do Taquari, historicamente atingido quando há grandes volumes de chuva.

"Temos um monitoramento especial aqui sobre a região do Vale do Taquari e do Vale do Caí. Em municípios como Roca Sales, Muçum, Santa Teresa ou Encantado, no Alto Taquari, as chuvas não devem causar maiores problemas. Mas, Lajeado e Estrela devem ter um pouco mais de dificuldades, não de enchentes nas proporções do ano passado, mas de inundações em áreas mais próximas ao rio", disse o governador..

Taquara, no Vale do Paranhana Ao todo, 68 municípios gaúchos declararam à Defesa Civil algum tipo de ano causado pelo temporal. Cidades como, decretaram situação de emergência.