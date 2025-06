Cidades gaúchas já tiveram mais de 400mm de chuva desde segunda-feira

Não há trégua para a chuva no Rio Grande Sul. A precipitação incessante varia entre moderada e forte, com pancadas torrenciais em todo o Estado, causando alagamentos, inundações e cheias de corpos d'água. Em Porto Alegre, somente nesta quarta-feira (18), a estação meteorológica do Instituto Nacional de Meteorologia, situada no bairro Jardim Botânico, já registrou um acumulado de 98,2 milímetros (mm).