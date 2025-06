RS tem 12 pontos interditados em rodovias em razão das chuvas dos últimos dias

As chuvas intensas que caem no Rio Grande do Sul desde a madrugada de terça-feira (17) já causaram três mortes, aumento do nível dos rios, alagamentos e estragos diversos em construções e também nas rodovias. Conforme balanço divulgado elo governo do Estado, no início da tarde desta quarta-afeira (18) são 29 pontos de bloqueio em estradas em todo o Rio Grande do Sul. Deste total, 12 se dão em razão das chuvas ocorridas nas últimas 48h, entre a terça-feira (17) e esta quarta-feira (18).

Os bloqueios se concentram, principalmente, na faixa central do RS, desde o bloqueio total da ERS 417 na altura do quilômetro 3, em Itati, na região do Litoral Norte, em razão do colapso total da ponte sobre o rio Três Forquilhas, até os bloqueios total na BR 287, quilômetro 348, em Jaguari, na Metade Oeste gaúcha, por causa de alagamento da pista.

Alguns dos bloqueios não se dão em razão das chuvas atuais. O bloqueio total da VRS 843, quilômetro zero, em Feliz, por exemplo, se dá desde 30 de abril do ano passado, em razão da queda de uma ponte. O mesmo ocorre com o bloqueio da ERS 417, em Itati, que permanece desde 2 de maio do ano passado.

Um dos 12 pontos bloqueados por causa das chuvas dos últimos dois dias é a ERS 431, na altura do quilômetro 11, em Bento Gonçalves, com a interdição da ponte que liga a rodovia à estrada de Cotiporã, em razão de a água está passando sobre a ponte.

Confira abaixo os 12 trechos de estradas bloqueados no RS em razão das chuvas de terça e quarta-feira:

Bento Gonçalves - ERS 431, km 11 - bloqueio total

