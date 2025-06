Taquara decreta situação de emergência por conta das chuvas

A prefeita de Taquara, Sirlei Silveira assinou nesta quarta-feira (18), o decreto de situação de emergência em Taquara, em razão das intensas chuvas que atingem a região desde a segunda-feira (16). No município, uma ponte foi interditada em Açoita Cavalo, algumas ruas e estradas estão alagadas e as aulas em escolas do interior e cidade foram suspensas.



Em menos de 48 horas foram registrados mais de 120 milímetros de precipitação. O volume elevado de chuvas provocou a elevação dos rios Paranhana e Sinos, além de diversos arroios, resultando em alagamentos, estragos em estradas e obstrução de vias, com possibilidade de desabrigamento de famílias.

Além de declarar a situação de emergência, o decreto autoriza a mobilização de todos os órgãos municipais sob coordenação da Defesa Civil, a convocação de voluntários e a realização de campanhas de arrecadação para assistência à população.



Também foram declarados de utilidade pública imóveis e terrenos estratégicos para as ações de enfrentamento e logística, como o ginásio da Escola Estadual Willibaldo Bernardo Samrsla (CIEP), a sede da Associação dos Motoristas e parte de um terreno no Eldorado, que será utilizado como saída emergencial do bairro.



No bairro Santa Maria, as aulas estão suspensas na Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) Tia Bete e na Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Drº Alípio Alfredo Sperb. No bairro Eldorado, não haverá aula nas escolas Getúlio Vargas e Vovô Benjamin.



