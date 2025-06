Chuvas intensas já provocam dois óbitos e um desaparecimento no RS

As chuvas intensas, que atingem o Rio Grande do Sul desde a última segunda-feira (16), já provocaram pelo menos dois óbitos e um desaparecimento. As mortes ocorrem nos municípios de Candelária e Nova Petrópolis. Em paralelo, até amanhã desta quarta-feira (18), havia mil pessoas em abrigos e 1.336 desalojadas, de acordo com o levantamento da Defesa Civil do Rio Grande do Sul.

Na tarde da última terça-feira (17), a Defesa Civil do Estado confirmou o óbito de uma mulher de 54 anos na localidade de Linha Curitiba, no interior do município de Candelária. A vítima foi localizada sem vida pelo efetivo do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul, que realizava buscas por um casal que teria tentado atravessar uma área alagada de carro. Um homem de 65 anos segue desaparecido na mesma localidade.

Na manhã desta quarta-feira, foi reportado um novo óbito, desta vez em Nova Petrópolis. A vítima foi um homem de 22 anos. Em nota, a Defesa Civil informa que as circunstâncias do fato e as causas das mortes serão apuradas pelos órgãos da Segurança Púbica competentes.