Prefeitura de Rio Grande planeja aumentar o número de secretarias

A prefeita de Rio Grande, Darlene Pereira, anunciou em coletiva de imprensa que foi realizada uma revisão completa dentro de cada secretaria de governo. De acordo com os diagnósticos do que foi encontrado, observou-se a necessidade de reestruturar áreas como a Saúde e Educação, entre outros serviços essenciais, além de resgatar a atenção especial para determinadas áreas.

A partir do diagnóstico, a prefeitura enviou para a Câmara de Vereadores um projeto que revisa a organização e o funcionamento do Poder Executivo, além da ampliação do quadro de cargos em comissão. O projeto prevê a recriação de quatro secretarias, e a criação da Secretaria do Interior. Ainda está em pauta, dentro do projeto de lei, a recriação da Secretaria de Serviços Urbanos, que voltaria para trabalhar na organização dos resíduos sólidos e revitalização de espaços públicos - motivada por problemas na coleta de lixo da cidade. Também será recriada a Secretaria da Pesca e Aquicultura, voltada para potencializar e fortalecer a pesca, um setor de grande importância para a economia rio-grandina.

Outra secretaria que está sendo recriada é a de Esporte e Lazer, enquanto que a Secretaria de Compras e Licitações surge em busca de corrigir falhas administrativas e proporcionar maior eficiência às licitações, além de ter sido uma orientação do Tribunal de Contas do Estado.

Já a criação da Secretaria do Interior faz parte de um compromisso firmado entre a prefeita e a comunidade rural. Além das mudanças apresentadas, o reforço no quadro de cargos em comissão visa fortalecer a estrutura de pastas primordiais como Saúde, Assistência Social e Educação, favorecendo a gestão de serviços essenciais à população.

Com as medidas, o Executivo busca preencher lacunas e dispor de um quadro mais amplo de servidores, possibilitando a expansão dos serviços públicos e aprimorando o atendimento às comunidades mais vulneráveis. O projeto será avaliado pelos vereadores.