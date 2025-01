Ponte no interior de Taquara é interditada por risco de queda

A Ponte da Vila Teresa, localizada no distrito de Padilha, interior de Taquara, foi interditada devido à instabilidade na pilastra central. A estrutura é essencial para a segurança e funcionalidade da estrutura. Conforme a engenheira da prefeitura, Daniele Paveck, a decisão foi tomada após análise técnica realizada no local, que indicou que a ponte não oferece condições mínimas de segurança para o tráfego. A estrutura sofreu deslocamento na base de apoio, o que comprometeu a sua estabilidade.

A prefeitura havia liberado o tráfego de veículos leves, após os eventos climáticos de 2024, mas as últimas chuvas e o aumento do tráfego de veículos pesados contribuíram para o agravamento do problema. Como resultado, o tráfego de veículos precisou ser bloqueado, até que seja realizada a manutenção da ponte para que a circulação possa ser novamente retomada no local. Atualmente, um projeto para a construção de uma nova ponte está em análise técnica em Brasília, aguardando a aprovação para liberação de recursos e o início das obras.