Casarão do século XIX em Taquara deve ser reinaugurado até julho

A Casa Vidal, um dos patrimônios históricos mais importantes de Taquara, está em fase final de restauração e deve ser entregue à comunidade em julho. Construído em 1882, o casarão do século XIX passa por um processo de revitalização iniciado em 2018, e em breve abrigará importantes equipamentos culturais do município.

No local, funcionarão o Museu Histórico Municipal Adelmo Trott e o Arquivo Histórico Municipal Maria Eunice Müller Kautzmann. Além disso, a Casa Vidal contará com espaços expositivos, salas multiuso para eventos culturais, áreas de estudo e setores técnicos destinados à triagem, limpeza e catalogação do acervo histórico.

A restauração do prédio está organizada em três anexos: A, B e C. Atualmente, as intervenções estão concentradas no anexo C, localizado próximo à esquina das ruas Tristão Monteiro e Dr. Edmundo Saft. Nesta etapa, foi realizada uma escavação de cerca de 35 centímetros para permitir a circulação no porão da edificação. A Casa Vidal terá acessibilidade universal, com rampa externa, plataforma elevatória no anexo A e um elevador que conectará todos os pavimentos.

A terceira etapa da restauração integra o edital de Museus da Secretaria de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul, que destinou mais de R$ 2.5 milhões para a obra. Com a contrapartida do município, o valor dessa parte da restauração chegou a R$ 3.6 milhões. Somando todas as etapas, o projeto de restauração da Casa Vidal representa um investimento aproximado de R$ 6 milhões.