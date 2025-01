Ivoti dá início às obras de infraestrutura do novo Distrito Industrial

As obras no Loteamento Industrial 48 Alta, em Ivoti, no Vale do Sinos, começaram nesta semana. O prefeito Valdir Ludwig esteve no local para acompanhar de perto o início dos trabalhos, que incluem pavimentação, drenagem pluvial, instalação de redes de esgoto e abastecimento de água.

O novo loteamento industrial visa proporcionar um espaço para empresas que acreditam no potencial de Ivoti e desejam se instalar na cidade. Cada lote possui 2.700 metros quadrados e será destinado exclusivamente para atividades empresariais, em conformidade com a regulamentação do município. O prefeito garante que, em breve, Distrito Industrial 48 Alta já estará pronto para entrar em operação. "Estamos criando condições para que novas empresas se instalem aqui, contribuindo para a geração de empregos e riquezas, fortalecendo a economia local. É uma conquista para todos os ivotienses", afirmou Valdir Ludwig.

Embora ainda não haja previsão de término, o município está trabalhando para que a finalização aconteça o mais breve possível, permitindo que as empresas que já adquiriram os lotes possam usufruir do novo distrito industrial.