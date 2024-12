Empresa vai realizar obras no Distrito Industrial de Rio Grande

A prefeitura de Rio Grande, em parceria com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec), firmou um termo de cooperação com a empresa AGM Operadora Portuária para a execução de obras de infraestrutura no Distrito Industrial de Rio Grande (Dirg). O ato de assinatura ocorreu no prédio do Executivo, com a presença do prefeito Fábio Branco, do diretor geral adjunto da Sedec, Roger Pozzi e de representantes da empresa.

Por meio do acordo, a empresa AGM, que adquiriu lotes na região, será responsável por realizar a obra de construção na rua D, entre as ruas A e B, em conformidade com projeto indicado pelo Sistema Estadual para Atração e Desenvolvimento de Atividades Produtivas. Já a prefeitura compromete-se com a usinagem e a colocação do asfalto da via. O termo de cooperação terá vigência pelo tempo necessário para a conclusão das obras no Dirg.

"Acabamos de assinar um termo de cooperação muito importante para o Distrito Industrial, para o desenvolvimento do Rio Grande e para a geração de emprego e renda. Estamos possibilitando que a venda de lotes no distrito se transforme em infraestrutura, como já fizemos na Estrada do Bolaxa. A construção da rua D vai possibilitar a venda de mais lotes e que os recursos retornem para Rio Grande. É uma infraestrutura tão sonhada e necessária para que possamos mostrar nosso Distrito aos empresários", afirma o prefeito.

Acrescentando à fala de Branco, Pozzi destacou que além de abrir novas áreas a serem comercializadas, a nova via também irá contribuir para aliviar o problema do trânsito na região, que tem grande fluxo principalmente sobre a via férrea.