Caxias do Sul institui plano voltado ao desenvolvimento rural

O prefeito de Caxias do Sul, Adiló Didomenico sancionou a lei que institui o Plano Municipal de Desenvolvimento Rural (PMDR). O PMDR visa direcionar as ações voltadas ao âmbito rural do Município pelo período de 20 anos, com revisão a cada quatro anos. As revisões contarão com a participação e com a aprovação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural (CMDR).

O Plano de Desenvolvimento Rural foi idealizado junto com a Emater de Caxias do Sul, o Sindicato Rural e o Sindicato dos Trabalhadores Agricultores Familiares. O plano tem como diretrizes o apoio à produção agropecuária; melhoria da infraestrutura; promoção e divulgação da produção local; capacitação e difusão de conhecimentos; preservação e conservação dos recursos ambientais; melhoria da qualidade de vida da população rural; e promoção de parcerias entre órgãos e entidades públicas e privadas.

Conforme o secretário da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Rudimar Menegotto, o Plano de Desenvolvimento Rural deve subsidiar e direcionar as políticas públicas e programas no âmbito rural, fomentadas pela Prefeitura e demais órgãos governamentais e outras instituições envolvidas com o segmento. "O documento vai elencar as prioridades das comunidades em todas as áreas, como segurança, infraestrutura, transportes, saneamento, saúde, telefonia, iluminação, energia elétrica, enfim, tudo o que for de suma importância para as localidades".

O PMDR foi elaborado através da coleta de dados das secretarias municipais. Além disso, foram promovidas reuniões nas comunidades rurais para identificar as demandas, as quais foram analisadas e sistematizadas. Os resultados foram apresentados ao Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural para aprovação e, posteriormente, à comunidade, lideranças sindicais e à Comissão de Agricultura da Câmara de Vereadores por meio de audiência pública.

O município da Serra Gaúcha é o maior produtor de hortigranjeiros do Rio Grande do Sul e um dos principais fornecedores de produtos para a Ceasa de Porto Alegre e da região serrana. Possui 2.752 estabelecimentos agropecuários, 6.464 imóveis cadastrados no Cadastro Ambiental Rural (CAR) e 10.783 imóveis cadastrados no Incra