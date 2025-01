Falta de chuva pode afetar safra de grãos de verão 2024/2025 no RS

A safra de grãos de verão 2024/2025 começou com um bom plantio, segundo Alencar Rugeri, assistente técnico em culturas da Emater-RS/Ascar. No entanto, o momento atual é de "tensão" devido às condições meteorológicas, especialmente para a soja, que entra em fase de florescimento nas próximas semanas e depende de chuvas. Algumas regiões estão há semanas sem precipitações e não há previsão para os próximos dias.



"O plantio foi bom, os produtores conseguiram realizar a semeadura dentro do cronograma, na média dos últimos anos. O cenário atual, por outro lado, é tenso pela falta ou má distribuição das chuvas em algumas localidades", avaliou Rugeri. Ele destacou que as condições podem mudar rapidamente com a chegada de chuvas adequadas, o que pode trazer resultados dentro das expectativas. "É uma corrida de 130 dias. O plantio foi normal, mas agora enfrentamos dificuldades", completou.



Em agosto de 2024, a Emater projetou, com base na média histórica, uma produção de aproximadamente 35 milhões de toneladas de grãos, representando um aumento de 16,91% em relação à safra anterior, que alcançou 29,99 milhões de toneladas. A área cultivada, de 8,53 milhões de hectares, também registrou alta de 1,09% frente ao ciclo anterior (8,44 milhões de hectares).



Para a soja, a produção estimada foi de 21,65 milhões de toneladas, um aumento de 18,59% em relação à safra passada (18,25 milhões de toneladas). A produção de milho foi projetada em 5,32 milhões de toneladas, crescimento de 18,35%. Já o feijão primeira safra apresentou o maior aumento percentual, com 26,86%, totalizando 51,6 mil toneladas (40,68 mil toneladas no ciclo anterior). Por fim, o arroz teve uma previsão de 8,04 milhões de toneladas, alta de 11,69% frente às 7,19 milhões de toneladas do ciclo anterior.

Semeadura positiva

Segundo o Boletim de Monitoramento Agrícola para os Cultivos de Verão, publicado pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) em dezembro de 2024, a semeadura do arroz no Rio Grande do Sul alcançou 97% da área prevista, sendo 80% realizada no período ideal. "As lavouras estão recebendo os devidos tratos culturais e apresentam boas condições de desenvolvimento vegetativo", informou o boletim.



No caso do milho primeira safra, o plantio atingiu 88% da área prevista e deve se estender até fevereiro. Em muitas áreas, a redução das chuvas dificulta o avanço da implantação. A soja alcançou, de acordo com o boletim de dezembro, 91% da área estimada graças às condições climáticas favoráveis durante o período de plantio. Apesar de relatos pontuais de replantio em áreas semeadas em novembro, a maioria das lavouras foi bem implantada.

A Conab estimou uma produção total de 38,3 milhões de toneladas de todos os grãos no Estado.

Prognóstico climático

De acordo com o Boletim Trimestral do Conselho Permanente de Agrometeorologia Aplicada do Estado do Rio Grande do Sul (Copaaergs) publicado em dezembro, o prognóstico climático para janeiro, fevereiro e março de 2025 apontava chuvas entre normal e ligeiramente abaixo da média, especialmente em fevereiro. Registros da primeira quinzena de dezembro indicaram anomalias frias no Pacífico Central, o que favorece a La Niña, fenômeno que reduz a ocorrência de chuvas.



Para janeiro e março, volumes acima da média podem ocorrer nas regiões Norte, Nordeste e Litoral Norte do estado. Por outro lado, a Campanha, Oeste, Noroeste e Centro do estado podem enfrentar estiagens, especialmente em fevereiro e parte de março.

Período de colheita da safra dos grãos de verão no Rio Grande do Sul:

- Soja

- Período de colheita: março a maio.

- Auge ocorre entre março e abril.



- Milho (1ª safra)

- Período de colheita: janeiro a março.

- Colhido antes da soja, com pico em fevereiro.



- Arroz

- Período de colheita: fevereiro a maio.

- A colheita começa no final de fevereiro, com auge em março e abril.



- Feijão (1ª safra)

- Período de colheita: janeiro a março

- A colheita do feijão de verão ocorre antes do início da 2ª safra.