Safra de soja pode crescer 18,5% no RS, com 21,6 milhões de toneladas

A safra de soja gaúcha no período 2024/2025 pode ultrapassar as 21,6 milhões de toneladas, projeta a Emater/RS. O volume, se confirmado, é 18,5% superior ao colhido na última temporada. A perspectiva foi apresentada sábado, em Santa Rosa, durante a Fenasoja.

Conforme o diretor técnico da autarquia, Claudinei Baldissera, esse desempenho, que depende da manutenção de condições climáticas favoráveis, é resultado de um aumento de 1,54% na área semeada, estimada em pouco mais de 6,8 milhões de hectares. Até o último final de semana, 65% das terras já haviam sido semeadas. A produtividade esperada é de 3.179 quilos por hectare, 13,17% superior à obtida no ano passado.

LEIA MAIS: Governador participa da abertura oficial do plantio da soja no RS

As lavouras semeadas no final de outubro e início de novembro mostram boa germinação e desenvolvimento adequado. Já as plantadas a partir da segunda quinzena de novembro, quando houve períodos de pouca precipitação, apresentaram algumas falhas de germinação, sem comprometer o estande da lavoura.

Na área de abrangência da Regional da Emater em Santa Rosa, a área plantada com a cultura é projetada em 779,1 mil hectares. Desses, 58% já haviam sido consolidados até o final de semana. O rendimento esperado é de 3.132 kg/ha, com produção de 2,44 milhões de toneladas do grão.

Na ocasião, Bandissera também destacou o trabalho realizado por meio do Programa Monitora Ferrugem RS. A ação, desenvolvida através de parceria entre a Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi) e a Emater/RS-Ascar, em colaboração com laboratórios privados, instituições de ensino e pesquisa do Estado, tem a finalidade de auxiliar os produtores no manejo da ferrugem asiática da soja no Rio Grande do Sul, a partir do monitoramento de esporos da doença fúngica nas regiões produtoras.

A Fenasoja 2024 ocorre até 8 de dezembro, no Parque de Exposições Alfredo Carlson. O evento exalta o município como berço nacional da soja, celebrando o impacto da cultura na economia e na vida de milhares de famílias produtoras em todo o País.

Para reforçar essa marca, uma celebração foi realizada domingo, na Congregação Luterana da Linha 15 de Novembro, em Santa Rosa (RS), onde foi inaugurado o Marco Zero da Soja no Brasil, celebrando os 100 anos da introdução da cultura no país. Um monumento foi estabelecido no local onde, há um século, foram plantados os primeiros grãos da oleaginosa no Brasil. A inauguração contou com o descerramento de uma placa comemorativa, simbolizando o legado desse cultivo para o País.

A iniciativa promovida pela Fenasoja, através da Comissão da Exporural, contou com o apoio da Massey Ferguson - AGCO e da John Deere. O pastor Valter Lehenbauer, neto do americano Albert Lehenbauer, que trouxe as primeiras sementes de soja há um século, conduziu uma benção da safra atual da soja no Brasil, em menção à memória do legado do avô.