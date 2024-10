Governador participa da abertura oficial do plantio da soja no Rio Grande do Sul

O governador Eduardo Leite participou, nesta sexta-feira (4), da 14ª Abertura Oficial do Plantio da Soja no Rio Grande do Sul, no município de Júlio de Castilhos. A estimativa da safra de verão 2024/2025 é de 21,65 milhões de toneladas de soja, segundo dados da Associação Riograndense de Empreendimentos de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater/RS-Ascar). De acordo com esta projeção, o Estado cultivará uma área de 6,81 milhões de hectares, um aumento de 1,57% na área plantada.



A estimativa de produção depende também das condições climáticas até a finalização do ciclo produtivo e da influência do La Niña.



Se as projeções da Emater se confirmarem, o Rio Grande do Sul deve ter um aumento de 18,59% na produção estimada e de 13,17% na produtividade esperada por hectare, recuperando o segundo lugar no ranking nacional dos estados produtores de soja. Em primeiro lugar está o Mato Grosso.

O governador destacou a relevância do Rio Grande do Sul no cenário nacional da produção de soja e a importância do grão para a economia gaúcha. “Além do que produzimos aqui, é importante mencionar que os gaúchos também ajudaram a garantir o aumento da produtividade em outros lugares do Brasil. A soja é uma cultura muito importante para nós e é uma alavanca da nossa economia. O Rio Grande do Sul é o responsável pela maior parte da produção de maquinário e implementos agrícolas no país. Saudamos o início desse plantio com a esperança, a resiliência, a resistência do produtor gaúcho”, disse.