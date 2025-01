Cooperativa de Garibaldi começa a receber uvas da safra de 2025

A Cooperativa Vinícola Garibaldi começou a receber as uvas da safra 2025. A primeira entrega chegou a 70 mil quilos da fruta, sobretudo da variedade Chardonnay, destinada à elaboração de espumantes. A estimativa é de que sejam entregues em torno de 28 milhões de quilos de uva pelos 450 cooperados.

Desse total, a maior parte será de uvas das castas Moscato, Prosecco e Chardonnay utilizadas na elaboração dos espumantes e as uvas Isabel e Bordô utilizadas na elaboração de suco da marca. Uma das novidades dessa safra será o incremento no recebimento de uvas do tipo Irsai Olivér. Essa será a primeira safra de recebimento desta casta que será utilizada para a elaboração de espumantes.

A safra está, de acordo com o presidente da Cooperativa Vinícola Garibaldi, Oscar Ló, estruturada em um sólido planejamento, tanto interno quanto com o cooperado. "Trabalhamos muito a questão da necessidade de mercado e a ampliação de capacidade, com metas anuais de crescimento seja para a vinícola seja para o associado", explica. Outro ponto importante são as pesquisas que permitem aumentar as variedades recebidas e, a partir delas, desenvolver produtos diferenciados. "Esse trabalho, realizado junto ao cooperado, em sua propriedade, nos permite fazer as análises e identificar os potenciais de cada variedade, ampliando as possibilidades", destaca Evandro Bosa, gerente técnico agrícola da Cooperativa Vinícola Garibaldi.

O início da entrega da fruta vem acompanhado de expectativas positivas tanto com relação ao volume como no que diz respeito à qualidade da matéria-prima. Ao que tudo indica, não haverá quebra de safra, permitindo que a vinícola receba uvas em quantidade suficiente para manter regulados seus estoques.

Da mesma forma, as condições climáticas observadas até o momento sinalizam para uma safra com o mesmo padrão de qualidade que vem sendo registrado nos últimos anos. "Essa é a consolidação do trabalho de todo o ano de nossos cooperados e estamos engajados para que o processo de recebimento ocorra da melhor forma", destaca Bosa.

Em 2023, a Cooperativa Vinícola Garibaldi comercializou 19,6 milhões de litros de sucos, vinhos e espumantes, total que deve apresentar crescimento de 7% em 2024.