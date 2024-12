Guaíba projeta para março o acesso à empréstimo internacional

A prefeitura de Guaíba projeta para março a liberação do empréstimo de US$ 70 milhões (cerca de R$ 433 milhões) do Asian Infrastructure Investment Bank, concedido com o objetivo coloca em operação o Programa de Resiliência às Mudanças Climáticas criado na cidade, chamado de Guaíba Resiliente. O empréstimo tem cinco anos de carência, com prazo de 35 anos de pagamento e cobrança de 3% de juros anuais.

Conforme o prefeito Marcelo Maranata, o programa tem quatro linhas de ação principais. Elas incluem a reestruturação da Orla do Guaíba, com reforma de praças e aparelhos públicos, e a construção de um aparelho de proteção incluindo diques em zonas estratégicas. Além disso, inclui o projeto de uma cidade industrial e logística fora da zona de risco para atrair grandes empresas com interesse no mercado da Região Metropolitana de Porto Alegre.

"Também está neste pacote uma via expressa, ligando a região Sul de Guaíba com a BR-116 e BR-290. Isso permitirá o crescimento da economia do município e a geração de empregos para atender à camada social, que busca oportunidade para geração de renda", comenta Maranata, também presidente do Consórcio dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre, a Granpal.

A instituição financeira já foi comunicada do parecer favorável da Comissão de Financiamentos Externos (Confiex), do governo federal, através do Ministério do Planejamento. Com isso, o próximo passo é a formação de um grupo de trabalho formado por especialistas técnicos em execução dos projetos, ligados diretamente ao Gabinete do Prefeito. Este grupo terá a coordenação de Marcelo Verlindo