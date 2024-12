Empresa de Florianópolis faz doação de equipamentos a Canoas

A Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas (CanoasTec) recebeu, nesta segunda-feira (23), a doação de diversos equipamentos eletrônicos e mobiliários da Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência (Dataprev). O material partiu de Florianópolis. A autarquia vai analisar a situação de cada item e, depois, irá destinar pelo menos 50 computadores para atualizar o parque tecnológico do Hospital Universitário (HU), um dos principais da Região Metropolitana de Porto Alegre.

Segundo o diretor-presidente da CanoasTec, Rogério Alves, a intenção com a doação é destinar os bens para ajudar na reconstrução dos espaços públicos essenciais ao atendimento à população que foram severamente afetados pela enchente de maio deste ano. "Compreendemos que esta doação está alinhada com a Política de Responsabilidade Socioambiental da Dataprev, que busca contribuir para o desenvolvimento humano, consolidar valores e práticas empresariais socialmente responsáveis, promover a cidadania e colaborar para uma sociedade mais justa, sustentável e solidária", explica.

Conforme o gerente de Responsabilidade Socioambiental da Dataprev, Corinto Meffe, a empresa espera contribuir com a reconstrução de Canoas, especialmente do setor público de saúde. "A unidade de Santa Catarina da Dataprev está de mudança para outro prédio e decidimos realizar uma doação dos nossos mobiliários e equipamentos para a prefeitura de Canoas. A doação foi decidida em função do momento de tragédia climática que assolou a cidade em 2024", ressalta, ao relembrar a enchente e as perdas que os prédios públicos da cidade tiveram com a inundação.

A CanoasTec recebeu 234 desktops, 55 monitores, seis notebooks, sete switches, um servidor, além de nove bebedouros, 53 cadeiras giratórias, 14 gaveteiros, 32 armários altos, oito purificadores de água. Somente em computadores, se o município tivesse que adquirir, custariam mais de R$ 500 mil. Com o recebimento dos equipamentos, uma avaliação será feita e o destino será confirmado nas próximos semanas.