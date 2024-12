Prefeitura de Canoas assina contrato com nova gestora que irá assumir o controle do Hospital Universitário

O prefeito de Canoas, Jairo Jorge, assinou nesta segunda-feira (16) a ordem de início de serviços da nova entidade que fará a gestão do Hospital Universitário (HU) de Canoas. A instituição Associação Saúde em Movimento (ASM), que venceu a licitação aberta ainda em 2023, ficará responsável pela administração do HU por 60 meses. Desde maio de 2022, o hospital era administrado pela Prefeitura de Canoas, por meio de intervenção judicial, que irá se encerrar nesta sexta-feira (20). A realização da contratação pela Prefeitura de Canoas foi debatida, discutida e acompanhada pelo Ministério Público e pela 2ª Vara Cível da Comarca de Canoas, atuantes no processo de intervenção judicial, que deram aval para a medida.

Jairo Jorge reforçou a importância do HU e falou sobre a expectativa dos avanços que a nova administradora trará. "Este hospital é uma das maiores instituições do Rio Grande do Sul, sendo grande referência em maternidade, cateterismo cardíaco e diversas outras especialidades. Esperamos que a entidade traga maior expertise de gestão, aporte de novas tecnologias, principalmente para requalificar o hospital e avançar nesta área da inovação", frisou.

O novo contrato garante a estabilidade de todos os funcionários por 180 dias, além de um levantamento, em até 60 dias, de todos os passivos do hospital em relação a rescisões trabalhistas, despesas de fornecedores e tributos que estão com pagamento pendente. Além disso, será feito um encontro de contas com a Funam, antiga administradora do HU.

O CEO da ASM, Claudio Vitti, destacou o compromisso da instituição em trabalhar para aprimorar o funcionamento do HU. "Vamos trabalhar muito para recuperar a história e a trajetória do HU, suprindo as dificuldades que o hospital enfrenta" destacou.